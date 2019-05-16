奇摩產學合作 計畫招募四大類人才

2019-05-16 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



Yahoo奇摩今年將以四路出發，吸引台灣年輕人才，將透過「Yahoo奇摩暑期實習計劃」、「Yahoo TV產學合作計畫」及「電商儲備菁英計畫」召募共近50名暑期實習及儲備菁英，為台灣培育涵蓋AI、AR／VR影音、電商等多元應用的跨界網路人才；今年宣布首度設立「Yahoo奇摩人工智慧獎學金計畫」，祭出年度共120萬元獎學金，獎助AI相關領域的創新學術研究，厚植台灣技術應用實力。

Yahoo奇摩暑期實習計劃已邁入第13年，今年除了招募橫跨產品管理、產品研發設計、大數據運營、行銷企劃等15個部門的實習職缺外，實習專案內容更以AI、自動化和數據應用為主，召集具創意、邏輯推演、跨團隊溝通能力的好手加入實習行列，投入專案培養即戰力。

每位實習生在實習期間，將與Yahoo奇摩跨部門同仁及專屬導師合作發展完整專案，並於實習結束前展現學習成果。根據內部統計，2018年有四分之一的暑期實習生續任為專案實習生，畢業後也有機會轉任為正職員工。

Yahoo TV產學合作計畫今年邁入第三屆，將與輔仁、淡江、台大、台科大、台藝大、政大、世新大學等7所大專院校合作，針對大三或研一在校學生招募為期一年的專案實習生，透過實務操作與跨團隊專案合作深化創新應變及企劃執行的能力，強化時下最夯的AR／VR／360科技的知識與應用、熟悉5G時代媒體內容的產製與形式變化，培育全方位的影音人才。

Yahoo奇摩於2018年首度推出Yahoo奇摩電商儲備菁英計畫，透過專屬導師制度、專案參與、部門輪調，培養具備「創新應變力」、「執行力」與「即戰力」的新世代電商跨領域專家，以面對電商產業的快速變化！今年收到的履歷數量相較去年倍增，錄取率僅有千分之五。

去年9月首屆加入計畫的儲備菁英，已輪調近10個部門，包括商品業務、營管、產品開發等，在首屆計畫結束前，亦將輪調至整合行銷、數據分析等部門 ，藉由各部門輪調從做中學累積實力，淬煉出業界頂尖人才。

Yahoo國際產品研發暨電子商務副總裁林振德表示，因應5G時代即將來臨，AI領域人才及技術應用的高度需求，Yahoo奇摩首度推出「Yahoo奇摩人工智慧獎學金」計畫，祭出總計共120萬元鼓勵台灣碩、博士生發展AI學術與技術研究，獎助台灣學生參與國際研討會與跨國人才交流。

將獎助共15篇、每篇論文8萬元的獎學金，申請人除了繳交書面資料，並需通過面試複審；Yahoo奇摩將深入了解論文內容，未來也不排除從優秀的研究者中延攬新血，創造畢業即就業，與一流人才共事打造世界級AI應用的機會。