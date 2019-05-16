仁寶攜手丸鐵 力推智能運動地墊

2019-05-16 13:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



仁寶推出的Stampede智能運動地墊，2018年底經由高雄市政府的體感科技園區計畫與丸鐵運動合作，在丸鐵運動門市建造完整的智能地墊體驗中心，今（16）日雙方進一步宣布，將運用Stampede智能運動地墊，舉辦第一屆舞力智尊挑戰賽，廣招全台灣各大專院校7月開始報名，預定10月進行決賽。

仁寶表示，「多數民眾對於運動容易有無趣、過程冗長的感受，仁寶希望透過Stampede智能運動地墊改變這個印象」，期望不是只有專業選手，才能使用智能運動地墊進行專業訓練，而是能接觸一般民眾，讓更多人愛上運動進而改變生活。

Stampede智能運動地墊內含豐富的訓練模式，使用者能自主鍛煉不同身體部位，這樣的理念也和丸鐵運動的理念「運動就是生活」相同，雙方透過新科技產品與運動結合，將Stampede智能運動地墊落實在高雄市，為推動市民運動共盡心力。

仁寶表示，運用Stampede智能運動地墊嘗試更多元的內容塑造，透過舉辦挑戰賽引入新的創意內容，將競賽成果由仁寶的研發團隊發展為體感遊戲，滿足全年齡的運動需求。