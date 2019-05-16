親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

廣達擴大回台投資？ 林百里：多多益善

2019-05-16 13:20聯合晚報 記者吳凱中／台北報導

「眾智凌雲-台灣計算雲啟動年會」上午舉行，科技部長陳良基（右）、廣達電腦董事長林...
「眾智凌雲-台灣計算雲啟動年會」上午舉行，科技部長陳良基（右）、廣達電腦董事長林百里（中）、華碩電腦副董事長徐世昌（左）出席。 記者曾吉松／攝影
分享

中美貿易戰升溫，刺激台商加速從中國轉移生產線，廣達（2382）去年底已砸下重金，在總部附近購入新廠房，面對新一波3,000億美元關稅即將來臨，外界關注廣達是否會擴大回台投資，董事長林百里強調會，而且認為現階段是好機會，投資額度是「多多益善」。

「財訊」社長兼發行人謝金河爆料，林百里親自打給經濟部長沈榮津，詢問有關台商回台投資方案細節。針對廣達是否會擴大回台投資，林百里說會，認為現在是好機會，而且投資額度是「多多益善」，但對具體金額則不作解釋，還要再計算。

林百里今早參加「台灣計算雲」啟動儀式，該計劃由廣達、華碩及台灣大等三家企業合組國家隊，研發第一個自研自製國家級AI雲端計算平台TWCC（Taiwan Computing Cloud），將加速AI演算和技術研究，為台灣產官學研創造更具科技競爭力的優勢。

「眾智凌雲-台灣計算雲啟動年會」上午舉行，科技部長陳良基（左三）、國家實驗研究院...
「眾智凌雲-台灣計算雲啟動年會」上午舉行，科技部長陳良基（左三）、國家實驗研究院院長王永和（右三）、國研院國家高速網路與計算中心主任史曉斌（右一）、廣達電腦董事長林百里（左二）、華碩電腦副董事長徐世昌（右二）、台灣大哥大總經理林之晨（左一）出席。 記者曾吉松／攝影
分享

據了解，該計畫由廣達負責AI高速運算主機及資料儲存平台建置。華碩主導雲端服務平台及雲端伺服器及AI應用整合。台灣大建置國際級標準高規格機房及電信及資安維運。國網中心制定國家AI雲端發展策略，並帶領AI高速運算平台。

林百里表示，經過國家AI隊近一年的通力合作，如今「台灣計算雲」即將上線提供服務，誠摯希望這個國家級的建置，為台灣的AI發展立下劃時代的里程碑。他強調，AI是一條很長的路，台灣有很好基礎，現在終於要往前踏一大步。

面對中美貿易戰，廣達產線轉移問題，廣達集團旗下專責伺服器業務的雲達總經理楊麒令表示廣達現階段沒有回台問題，因總部對面廠房一直有生產線，而現在因為中美貿易戰，所以有增加產能，以因應關稅問題。

楊麒令補充，川普當初談回到美國製造，就是要進口到美國的產品最好就在當地生產，但現在是混沌狀況，廣達會依據客人或供應鏈情況調整，做出比較比較好的結果。

廣達林百里雲端服務AI

相關新聞

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

能看懂、聽懂、回答你 全台7成AI客服大腦竟是這間老公司打造

2019-05-16 15:52

聯發科吃OPPO新機大單 6月出貨

2019-05-16 14:25

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19

三星叫陣台積 全力衝刺3奈米

2019-05-16 01:05

三星叫陣 台積：有信心保持領先

2019-05-16 01:04

郭董加碼鴻海 半年3.8萬張

2019-05-16 01:04

APTT管理公司持股 賣了

2019-05-16 01:03

營運逆風 群創高層大減薪

2019-05-16 01:02

群創攜手陸廠 提供就地服務

2019-05-16 01:01

產業淘汰賽 考驗又來了

2019-05-16 01:01

美堵華為 台廠兩樣情

2019-05-16 00:59

NCC催生電信管理法

2019-05-16 00:02

Sony推出無線藍牙喇叭SRS-XB12

2019-05-15 19:05

宏達電拚VR市場 VIVE Pro Eye歐洲開賣

2019-05-15 17:12

明新科大攜矽格育AI人才 推半導體封測製造服務智慧化

2019-05-15 16:59

致敬傳奇詩人 台積電邀民眾傾聽《詩的聲音》

2019-05-15 16:57

元太參展SID顯示周 展先進電子紙技術

2019-05-15 15:47

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:22

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:20

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:42

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:32

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:25

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:50
看更多

熱門文章

點名3綠委沒常識 詹宏志：躲在政府的蟑螂到處喬事

2019-05-16 00:01

遭指是喬物流中心標案有力人士 陳其邁：不要亂抹黑

2019-05-16 00:29

董座總座被下台 郵政工會明包圍行政院嗆罷工

2019-05-15 21:41

物流園區案 中華郵政總座出面批：太多政治力介入

2019-05-16 14:53

冷眼集／如此官場現形記…如何拚經濟？

2019-05-16 00:11

營運逆風 群創高層大減薪

2019-05-16 01:02

物流園區風暴…中華郵政董座也被下台 政院讓PChome繼續訂約

2019-05-16 00:19

美中貿易戰升溫 謝金河：台灣底氣漸通、看到機會

2019-05-16 07:57

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

2019-05-16 19:08

三星叫陣台積 全力衝刺3奈米

2019-05-16 01:05

要跟這種老闆 分紅是董事會8倍

2019-05-16 10:07

貿易戰線拉長 恐釀金融風暴

2019-05-16 00:26

交通部「鋼鐵人」王國材 回鍋暫代中華郵政董事長

2019-05-16 17:21

三星叫陣 台積：有信心保持領先

2019-05-16 01:04

被指介入物流園區招標 3綠委否認

2019-05-16 00:01

美堵華為 台廠兩樣情

2019-05-16 00:59

王文淵：台塑拚AI 對抗不景氣

2019-05-15 23:20

黃國昌問何時清蟑螂？ 網友：殺一個我，還有千萬個我

2019-05-16 13:10

小小兵卡 辦了不刷恐多200元製卡費

2019-05-16 02:11

勸誘借錢買保單 顧立雄盯

2019-05-16 00:04

中華郵政物流區風暴持續燒 總經理陳憲着記者會說原委

2019-05-16 14:19

慣老闆照過來 薪資未達4萬標示面議屬違法

2019-05-15 22:21

買這3種電器 6月起可減稅

2019-05-15 23:47

中信金改選 推四席獨董

2019-05-16 00:05

台版迪士尼 變身產業專區

2019-05-16 00:04

新的進不來、老的不敢退… 台灣面臨教師人力斷層

2019-05-16 12:16

中華郵政工會赴政院抗議 若無回應將2度抗爭甚至罷工

2019-05-16 17:22

到7-11門市領日圓現鈔 中信銀ATM開通10家

2019-05-16 16:56

產業淘汰賽 考驗又來了

2019-05-16 01:01

魏健宏去職 交部官員抱屈

2019-05-16 00:07

政院拍板 陸貨來台「洗產地」罰則提高十倍至300萬元

2019-05-16 11:25

美中貿易戰以來 財政部：已有5案「洗產地」

2019-05-16 11:58

金融業萬年獨董 從嚴管理

2019-05-16 00:05

郭董加碼鴻海 半年3.8萬張

2019-05-16 01:04

拔中華郵政董座惹工會喊罷工 行政院：不會收回成命

2019-05-16 12:10

陳其邁介入協調？王國材：從來沒有找過我

2019-05-16 00:03

長榮空服員端午不罷工 24日重啟協商

2019-05-16 11:24

中華郵政工會：政院換掉魏健宏 是針對賴清德

2019-05-16 00:04

IKEA新店店今開幕 斥資10億打造捷運共構店

2019-05-16 13:17

撇干預中華郵政 陳其邁：這件事跟我無涉

2019-05-16 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top