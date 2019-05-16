廣達擴大回台投資？ 林百里：多多益善

2019-05-16 13:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／台北報導



「眾智凌雲-台灣計算雲啟動年會」上午舉行，科技部長陳良基（右）、廣達電腦董事長林百里（中）、華碩電腦副董事長徐世昌（左）出席。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

中美貿易戰升溫，刺激台商加速從中國轉移生產線，廣達（2382）去年底已砸下重金，在總部附近購入新廠房，面對新一波3,000億美元關稅即將來臨，外界關注廣達是否會擴大回台投資，董事長林百里強調會，而且認為現階段是好機會，投資額度是「多多益善」。

「財訊」社長兼發行人謝金河爆料，林百里親自打給經濟部長沈榮津，詢問有關台商回台投資方案細節。針對廣達是否會擴大回台投資，林百里說會，認為現在是好機會，而且投資額度是「多多益善」，但對具體金額則不作解釋，還要再計算。

林百里今早參加「台灣計算雲」啟動儀式，該計劃由廣達、華碩及台灣大等三家企業合組國家隊，研發第一個自研自製國家級AI雲端計算平台TWCC（Taiwan Computing Cloud），將加速AI演算和技術研究，為台灣產官學研創造更具科技競爭力的優勢。

「眾智凌雲-台灣計算雲啟動年會」上午舉行，科技部長陳良基（左三）、國家實驗研究院院長王永和（右三）、國研院國家高速網路與計算中心主任史曉斌（右一）、廣達電腦董事長林百里（左二）、華碩電腦副董事長徐世昌（右二）、台灣大哥大總經理林之晨（左一）出席。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

據了解，該計畫由廣達負責AI高速運算主機及資料儲存平台建置。華碩主導雲端服務平台及雲端伺服器及AI應用整合。台灣大建置國際級標準高規格機房及電信及資安維運。國網中心制定國家AI雲端發展策略，並帶領AI高速運算平台。

林百里表示，經過國家AI隊近一年的通力合作，如今「台灣計算雲」即將上線提供服務，誠摯希望這個國家級的建置，為台灣的AI發展立下劃時代的里程碑。他強調，AI是一條很長的路，台灣有很好基礎，現在終於要往前踏一大步。

面對中美貿易戰，廣達產線轉移問題，廣達集團旗下專責伺服器業務的雲達總經理楊麒令表示廣達現階段沒有回台問題，因總部對面廠房一直有生產線，而現在因為中美貿易戰，所以有增加產能，以因應關稅問題。

楊麒令補充，川普當初談回到美國製造，就是要進口到美國的產品最好就在當地生產，但現在是混沌狀況，廣達會依據客人或供應鏈情況調整，做出比較比較好的結果。