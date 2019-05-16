宜鼎深耕AIoT應用布局 Computex將展出多項方案

2019-05-16 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



工業儲存廠商宜鼎（5289），今年將於COMPUTEX設置「AIoT」（人工智慧物聯網）專區，並展出四大智慧應用，包含智慧車聯、智慧工廠，智慧辨識與智慧醫療完整方案，現場將偕同子公司與策略夥伴，提供各種成功應用案例，並以情境搭配互動展出方式，具體呈現未來智慧工業的樣貌。

宜鼎表示，今年的Computex以AIoT為主題，創新推出整合雲端管理iCAP平台、邊際運算TX2平台、與影像辨識軟體的智慧門禁辨識系統，在智慧車聯方面也有車流管理解決方案，另有與國內紡織研究所合作的智慧工廠案例，在不同應用的整合度都已近趨完備，同時也能根據各產業的客製化需求，提供多樣的智能化解決方案。

宜鼎指出，作為工業嵌入式儲存領導品牌，公司今年度的亮點產品，是日前已取得美國產品專利的耐燃固態硬碟Fire Shield SSD，透過獨家研發的三重防護技術，可承受高達800°C焚燒30分鐘之久，未來在極端環境與事故現場，將可做到近似飛航黑盒子等級的資料保護。

此外，宜鼎工業級記憶體模組嚴守工業規格的效能與品質，今年則將新推32G高容量與3200MT/s的高速規格，以經過嚴格測試的寬溫、抗硫化和ECC等規格，積極搶攻物聯網全球市場；工業級3D NAND SSD系列3TE7與3TG6-P及PCIe M.2 Gen.3x4規格產品，也將順利承接下半年的市場回溫需求。

而擴充卡方面，宜鼎M.2顯示卡可以提供4K UHD和FHD，這款微型顯卡採用板載DDR3 IC，專為空間受限的物聯網應用而量身定制，應用廣泛早已備受市場關注。