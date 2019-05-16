廣達擴大回台投資？ 林百里：多多益善

2019-05-16 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，刺激台商加速從中國轉移生產線，廣達去年底已砸下重金，在總部附近購入新廠房，面對新一波3,000億美元關稅即將來臨，外界關注廣達是否會擴大回台投資，董事長林百里指出，現階段是投資好機會，投資額度則是「多多益善」。

「財訊」社長兼發行人謝金河爆料，林百里親自打給經濟部長沈榮津，詢問有關台商回台投資方案細節。針對廣達是否會擴大回台投資，林百里強調現階段是投資好機會，且投資額度是「多多益善」，但對具體金額則不作解釋，強調還要計算。

廣達早已啟動產線轉移作業，去年底大手筆買下位於總部旁的中環林口二、三廠，將做為高階、高單價、生產自動化程度高產品的生產基地，主要因應伺服器等產品線。

林百里今早參加「台灣計算雲」啟動儀式，該計劃由廣達、華碩及台灣大等三家企業合組國家隊，研發第一個自研自製國家級AI雲端計算平台TWCC（Taiwan Computing Cloud），將加速AI演算和技術研究，為台灣產官學研創造更具科技競爭力的優勢。

據了解，該計畫由廣達負責AI高速運算主機及資料儲存平台建置。華碩主導雲端服務平台及雲端伺服器及AI應用整合。台灣大建置國際級標準高規格機房及電信及資安維運。國網中心制定國家AI雲端發展策略，並帶領AI高速運算平台。

林百里表示，經過國家AI隊近一年的通力合作，如今「台灣計算雲」即將上線提供服務，誠摯希望這個國家級的建置，為台灣的AI發展立下劃時代的里程碑。他強調，AI是一條很長的路，台灣有很好基礎，現在終於要往前踏一大步。

面對美中貿易戰，廣達產線轉移問題，廣達集團旗下專責伺服器業務的雲達總經理楊麒令指出，廣達現階段沒有回台問題，因總部對面廠房一直有生產線，而現在因為美中貿易戰，所以有增加產能，以因應關稅問題。

楊麒令補充，川普當初談回到美國製造，就是要進口到美國的產品最好就在當地生產，但現在是混沌狀況，廣達會依據客人或供應鏈情況調整，做出比較比較好的結果。