政府靠AI抓汙染 開罰近2,400萬元

2019-05-16 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院科技會報辦公室今（16）日在院會報告「台灣AI行動計畫」推動成果，政府衝刺AI發展，吸引台積電、聯發科等15家晶片設計與半導體廠商助陣，此外，運用AI運算協助環保稽查單位掌握污染事件，裁罰金額已達2,382萬元。

科技辦表示，人工智慧是台灣產業創新、邁向智慧國家的重要關鍵，感謝產官學研各界全力支持，不到兩年的時間，台灣已經成為國際矚目的AI創新應用舞台，Google、Microsoft、NVIDIA等國際級旗艦公司陸續在台成立AI研發基地，發展創新應用提高產業競爭力。

科技辦指出，行政院啟動「台灣AI行動計畫」以來，政府和民間攜手合作每年培養超過10,000名AI菁英技術及應用實務人才。本行動計畫也將5+2產業創新的實務需求納入，透過產業出題×人才解題機制，發展AI解決方案，加速產業創新與數位轉型。

科技辦表示，晶片是支持AI運算的心臟，不但是核心技術也是台灣的產業強項，行政院科技會報辦公室成立了跨部會「AI on Chip示範計畫籌備小組」，已有15家晶片設計與半導體廠商參與，包含台積電、聯發科等重量級業者，全力支持研發AI晶片技術，使台灣原本就居全球龍頭地位的晶片半導體產業，繼續擴大領先優勢。

此外，政府也積極促成有利於AI發展的創新法規調適，全球第一套涵蓋陸、海、空的「無人載具科技創新實驗條例」已於去年底立法通過並公布，台灣第一座封閉式自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」已於今年2月開幕營運，融入亞太區域複雜的交通環境與特殊駕駛習慣，後續還會有更多縣市開放無人載具場域，供產業界累積測試數據，開發出真正符合應用情境的產品和服務。

科技辦指出，政府已經開始運用AI結合物聯網技術守護國人生活，去年底民生公共物聯網已布建水、空、地、災各類感測器約5,000站，供民間介接使用，運用AI運算協助環保稽查單位掌握污染事件，裁罰金額達2,382萬元。未來更多提升大眾福祉的創新應用在四年的計畫期程也會陸續展現在國民面前。