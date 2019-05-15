宏達電VIVE PRO EYE歐洲上市 台灣5月底開賣

2019-05-15 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498) 今（15）日宣布頂級VR產品VIVE Pro Eye在歐洲市場正式開賣，消費者可至歐洲25個國家Vive.com及特定零售商店購買商用等級的VR系統，其他國家地區將會在後續幾周內陸續上市；台灣市場預計5月底正式上市開賣，建議售價為53,000元。

宏達電表示，VIVE Pro Eye在今年CES（美國消費性電子展）首次亮相，配備最新的眼球追蹤技術並為商用虛擬實境系統立下標竿，同時特別為企業客戶提供Advantage服務，提供2年的商用保固，可讓企業客戶取得完整客戶支援和服務。

HTC 歐洲區總經理Graham Wheeler表示，「VIVE Pro一直是全球企業首選的虛擬實境解決方案。 隨著商用VR需求的增長和發展，VIVE Pro Eye將這虛擬實境技術向前推進。從更有效的培訓到更具洞察力的數據分析，VIVE Pro Eye為專業使用者提供了繼續改善我們與VR互動、工作的方式」。

宏達電表示，NVIDIA的Turing-based RTX™GPU提供領先市場的注視點渲染技術，今年在NVIDIA GPU技術大會（GPU Technology Conference, GTC ）上將VIVE Pro Eye指定為可變著色比率（VRS）技術的虛擬實境裝置首選。

宏達電說，會場上HTC VIVE演示許多創新企業體驗內容，包括Zerolight展示與NVIDIA、VIVE共同開發的BMW M虛擬體驗，讓潛在客戶能夠以實際1：1的比例，藉由數位與VR環境的建立，探索、調整配置並體驗猶如乘坐於車內的感受。