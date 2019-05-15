Sony推出無線藍牙喇叭SRS-XB12

2019-05-15 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Sony推出無線藍牙喇叭SRS-XB12，具有防水防塵輕巧可攜式設計，可隨行釋放EXTRA BASS音樂能量。

Sony EXTRA BASS系列2019最新成員，: 可攜式重低音無線藍牙喇叭SRS-XB12今日在台上市，小巧的機身搭載EXTRA BASS 功能可傳遞強勁音效以及渾厚的低音表現；支援IP67高規格防水防塵等級，同時具備達16小時的電池續航力 ，可行動長效聆聽、將喜愛的節奏帶著走。

為了呈現最具感染力的重低音和電子樂曲，Sony 獨家EXTRA BASS 功能可強化低音與重低音表現，帶來渾厚且震撼的聲音效果；EXTRA BASS 系列SRS-XB12可攜式無線藍牙喇叭搭載了被動式振幅器與46mm單聲道喇叭，加上相較前一代機種特別改良了音訊輸出孔尺寸，讓音樂節奏更具品質與力道，釋放「聲」動活潑的音樂氛圍。

Sony指出，機身支援IPX67防護規格，除了可完全防塵之外，並支援可沖洗並浸入水下1公尺連續達30分鐘時長；SRS-XB12亦可浮在水面，進行水上活動也不用擔心沉入水底而因此遺失；無論在泳池、沙灘或山林露營使用 ，都能抵禦水分與沙塵不受影響地持續播放音樂，非常適合使用於戶外活動。此外，SRS-XB12支援無線連接另一個喇叭，即使輕巧小喇叭也可以輕鬆打造立體聲音效。