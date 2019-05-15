親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

敦泰本季IDC出貨 可能季增五成

2019-05-15 18:56經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

IC設計廠商敦泰（3545）於今日舉行法說會，該公司首季仍處於虧損，每股淨損0.67元。敦泰董事長胡正大表示，三大產品線的表現都會比首季好，第2季應該會有比較好的結果，整體營運將會逐步回溫。

敦泰財務長廖俊杰表示，該公司觸控與驅動整合IC（IDC）在台積電投片的版本，目前正送樣中，今年第1季仍處於沒有IDC存貨，還沒有案件導入的狀態，這是「黎明前的黑暗」，加上第1季觸控、驅動IC這兩項業績也下滑，導致整體業績滑落。

不過敦泰第2季起有IDC新案導入，又逢旺季，該公司認為本季業績會比首季好不少。法人估計，該公司本季業績可能起碼季增三到四成，也有機會邁向單季轉虧為盈。

據了解，IDC占敦泰業績比重已超過四成，該公司首季IDC出貨量約近1,500萬套，本季出貨量有可能季增達五成。

敦泰強調，該公司的IDC新產品，包括Mux 1:6與Dual Gate方案，預計都將於第3季量產。

另外，在指紋辨識IC方面，敦泰電容式產品已有出貨，光學指紋辨識產品也有機會於第3季末或第4季開始小量出貨。

至於AMOLED方面的應用，敦泰指出，其相關觸控晶片已小量生產，估計下半年放量。相關顯示驅動IC則正送樣中，期待下半年可試量產，並於明年量產。

敦泰IDC觸控

相關新聞

宏達電拚VR市場 VIVE Pro Eye歐洲開賣

2019-05-15 17:12

明新科大攜矽格育AI人才 推半導體封測製造服務智慧化

2019-05-15 16:59

致敬傳奇詩人 台積電邀民眾傾聽《詩的聲音》

2019-05-15 16:57

元太參展SID顯示周 展先進電子紙技術

2019-05-15 15:47

陸手機內需銷售續弱

2019-05-15 14:41

陸廠智慧手機首季出貨季減30.5% Q2估增逾二成

2019-05-15 11:48

去年全球近四成CEO因「道德問題」被迫下台 19年來首見

2019-05-15 11:04

熱門文章

點名3綠委沒常識 詹宏志：躲在政府的蟑螂到處喬事

2019-05-16 00:01

遭指是喬物流中心標案有力人士 陳其邁：不要亂抹黑

2019-05-16 00:29

物流園區案 中華郵政總座出面批：太多政治力介入

2019-05-16 14:53

冷眼集／如此官場現形記…如何拚經濟？

2019-05-16 00:11

營運逆風 群創高層大減薪

2019-05-16 01:02

物流園區風暴…中華郵政董座也被下台 政院讓PChome繼續訂約

2019-05-16 00:19

中華郵政招租案 賀陳旦：未落實多元平台不應構成拔官理由

2019-05-16 19:08

美中貿易戰升溫 謝金河：台灣底氣漸通、看到機會

2019-05-16 07:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top