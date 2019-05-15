敦泰本季IDC出貨 可能季增五成

2019-05-15 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



IC設計廠商敦泰（3545）於今日舉行法說會，該公司首季仍處於虧損，每股淨損0.67元。敦泰董事長胡正大表示，三大產品線的表現都會比首季好，第2季應該會有比較好的結果，整體營運將會逐步回溫。

敦泰財務長廖俊杰表示，該公司觸控與驅動整合IC（IDC）在台積電投片的版本，目前正送樣中，今年第1季仍處於沒有IDC存貨，還沒有案件導入的狀態，這是「黎明前的黑暗」，加上第1季觸控、驅動IC這兩項業績也下滑，導致整體業績滑落。

不過敦泰第2季起有IDC新案導入，又逢旺季，該公司認為本季業績會比首季好不少。法人估計，該公司本季業績可能起碼季增三到四成，也有機會邁向單季轉虧為盈。

據了解，IDC占敦泰業績比重已超過四成，該公司首季IDC出貨量約近1,500萬套，本季出貨量有可能季增達五成。

敦泰強調，該公司的IDC新產品，包括Mux 1:6與Dual Gate方案，預計都將於第3季量產。

另外，在指紋辨識IC方面，敦泰電容式產品已有出貨，光學指紋辨識產品也有機會於第3季末或第4季開始小量出貨。

至於AMOLED方面的應用，敦泰指出，其相關觸控晶片已小量生產，估計下半年放量。相關顯示驅動IC則正送樣中，期待下半年可試量產，並於明年量產。