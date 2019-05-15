2019 InnoVEX「GLORIA創新應用國際論壇」 5月29日登場

2019-05-15 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



與COMPUTEX（台北國際電腦展）同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX，將在29日至31日於台北世貿一館登場。共同主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，展會活動焦點InnoVEX論壇，三天議程內容豐富，將邀請多位海內外重量級講師分享前瞻趨勢科技議題，涵蓋新創生態圈（Startup Ecosystem）、運動科技（Sportstech）、物聯網（IoT）、智慧機械（Smart Machinery）、生物科技（Biotech）、人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）等七大主題。

因應智慧製造與生物科技需求持續增加，TCA與科技部攜手合作「GLORIA創新應用國際論壇」，將於InnoVEX首日（29日）下午登場，共同探討智慧機械與生物科技產業趨勢與應用，聚焦產學研合作與國際市場鏈結，為產業提供人才與研發創新。

「GLORIA創新應用國際論壇」由科技部國際產學聯盟（Global Research & Industry Alliance，GLORIA）擔綱，邀請成功大學、中央大學、臺灣大學、交通大學等四校，針對智慧機械與生物科技兩大領域，提出「智慧製造與工業4.1」、「智慧製造之趨勢、研究與案例」、「創新生技正在改變你我的健康」、｢智慧醫療｣等四項主題。智慧製造與工業4.1由台灣半導體自動化教父—成大鄭芳田教授進行專題演講，鄭芳田教授擁有多項美國AI發明專利居於全台之冠，他所提出之虛擬量測技術應用，成功解決產品製造流程的延遲問題，進而達成產品接近零缺陷的目標，將工業4.0帶入4.1的更高境界；中央大學鄭永斌副教授及陳慶瀚副教授則提出透過光自動檢測系統與AI機器視覺辨識技術，進行跨平台的產線整合可能性。

生物科技論壇將由臺灣大學與交通大學主講。臺灣大學醫學院在生技領域深根多年，本次論壇將探討如何將AI技術應用在生物科技創新，並與醫療服務結合，從醫療數據分析、基因檢測、精準醫療及智慧醫院等面向，提升醫療服務品質。

此論壇由臺灣大學前校長楊泮池教授主持，與臺大醫院醫務秘書賴飛羆教授、臺大生物產業機電工程學系陳倩瑜教授、臺大基因醫學胡務亮教授，以及台大醫院內科部柯博升醫師，同台演講與座談。

在這強大的陣容下，將分別針對人工智慧技術運用於智慧醫院、基因解析、疾病檢測及治療輔助等領域進行深入淺出的解說。交大則由電機學院伍紹勳教授，針對精準的個人醫學判斷與預防系統所提出之觀察。現場也有遠東機械集團副總經理蘇柏丞、百歐精準生物醫學技術處處長宋俊瑩等產業先進，提供給現場新創團隊與創投、最札實的產業趨勢觀測與新一波投資建議。

GLORIA產學計畫自2016年成立，積極協助大學聚焦前瞻領域研究，協助學界鏈結國內外產業需求，因應全球化下快速變化的市場需求與人工智慧浪潮下，台灣在智慧機械與製造及生技醫療與人工智慧跨領域應用具有獨特的優勢與機會，藉由本次InnoVEX論壇，帶給現場與會來賓兩大領域看見產業趨勢與商機，發掘下一片藍海。