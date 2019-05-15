聲寶轉投資褔邦科技 推出感應測模組

2019-05-15 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



聲寶（1604）轉投資褔邦科技推出感應測模組，可防止避免變電箱故障、爆炸、起火及後續災害，今年至少對業績貢獻有二成以上。

褔邦表示，與香港城市大學及台灣聖約翰大學合作發展的新款感應測模組，可防止避免變電箱引發的事故，對今年業績將有二位數成長可期。去年福邦營收近2億元，年增45%，資本額1.79億元，目前聲寶持股約19.6%。

福邦指出，今年3月8日桃園國際機場高壓變壓箱故障，導致停電，機場瞬間一片漆黑，民眾恐慌、作業停擺、航班延誤。四月四日晚間，南韓江原道高城郡，有一路旁的變壓箱爆炸起火，加上當天風勢強勁，火勢迅速延燒，超過525公頃森林陷入火海，300多棟住宅焚毀，超過4.000人緊急疏散，官方宣佈此次事故，已達國家災難等級。

從2017年初開始，福邦在既有基礎上，投入大量人力與物力，並與聖約翰及城市大學合作，從感測器開始，研發建立物聯網平台所需傳輸模組與各種感測器模組，建置自有雲，發展邊緣運算，並設計肆應嚴苛環境的IP67防塵防水等級外殼等技術。運用上，以遠端監測機器設備，尤其偵測變電箱的健康狀態，為第一個目標市場。

目前已可對變電箱的健康狀況，進行試驗性遠端監測，達到故障的可預測性、可預防性，以便適時採取積極主動性維修、保養或置換。福邦強調，亦即在設備開始出現異常狀況時，人員可迅速介入，並進行有計劃地、準確地處置。不僅能預防可能造成的生命及財產損失。且可因有計劃地、準確地維修保養，養護成本自可降低。另外，維修人員與相關人員可在不用實際接觸機器設備，就可取得各設備的健康資料，進行維修規劃，亦可減少職業災害發生機率。

福邦表示，台灣為出口導向國家，輕工業及重工業在國際上都佔有舉足輕重的地位，尤其是IT產業更是執世界供應鍊牛耳，穩定的電力供應重要性不言而喻。全台灣超過100萬個大大小小變電箱，代表與日常生活、經濟發展早就緊密不可分。如何能有效提升變電箱使用上的安全性與不中斷性，應成為政府與全民共同任務。