明新科大攜矽格育AI人才 推半導體封測製造服務智慧化

2019-05-15 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



明新科技大學與矽格（6257）今（15）日下午，舉行「AI半導體封測合作意向書簽約」儀式，由明新科大校長林啟瑞、矽格事業群總經理郭旭東代表雙方出席簽署合作，宣布雙方結合智慧製造與半導體封測的「AI半導體封測」產學合作已漸有突破，並合作開辦相關課程培訓半導體產業的AI人才。

矽格於去年與磐石高中、明新科大共同開辦半導體人才培育班，人才孕育向下扎根，同時也在半導體封測技術上與明新科大一同合作。矽格總經理葉燦鍊特別指示2019年公司必須持續提升工廠自動化能力，包含機台遠端監控系統、晶片自動光學文字辨識（OCR）系統、機台品質預先警示系統及AI異常比對系統，積極配合客戶新產品及新技術之工程認證，以迎應客戶的出貨需求。

矽格事業群總經理郭旭東表示，矽格做為半導體封裝測試服務的供應商，擁有市場內最先進科技水準的設備、技術及生產線。在科技已走到5G的時代，矽格採用創新思惟整合導入人工智慧、物聯網、大數據等技術，提升製造服務的效率，一方面和明新科大電子系產學合作，辦理AI半導體封測人才培育課程，讓更多學子可以加入軟體應用人才行列。

明新科大校長林啟瑞表示，在跨院系的合作下校內已成立校級的AI中心，第一個產學合作有成的就是以半導體封測產業為主的矽格。感謝矽格郭旭東總經理與蘇文浩副總的鼎力支持，去年8月加入「半導體封裝測試產業聯盟」，在技術合作與聯合研發上有了實質成果。雙方從IC測試機構圖形的非生產線上（off-line）檢測合作，在磨合半年後AI技術漸有突破，進而將AI技術轉移至生產線上（in-line）測試機台的結合。

從去年1月起，在工學院院長呂明峰的帶隊下，以電子系為核心骨幹，包括王木俊主任、莊正教授、楊鎮澤副教授、張丞勛助教授與沈添賜老師們的努力，整體測試機台介面與AI技術的整合已經能完整掌握，可導入量產機台，有預先檢測能力的告知，可以省下由後段產線光學自動檢測系統（AOI）所主導的檢測機制，讓IC測試的不良品，可與預先告知並排除，不用等到AOI結束後，才知道測試IC產品有異樣。

導入此AI系統，不僅可以快速地發現問題，並立即解決問題，以增加量產並可縮短後段檢測時間與人為的誤判，提供更具信心的測試品質，來提升封測廠商的交貨信譽。