致敬傳奇詩人 台積電邀民眾傾聽《詩的聲音》

2019-05-15 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



台積電文教基金會攜手文訊雜誌社，於清華大學校園中策畫《詩的聲音》文物特展，透過余光中、周夢蝶、洛夫三位傳奇詩人的文稿、書信、相片，以及詩人讀詩的音韻，引領年輕學子感受大師詩藝。

今（15）日舉行開幕活動，余光中夫人范我存、二女余幼珊，洛夫夫人陳瓊芳、次子莫凡，詩人向明、管管等周夢蝶的好友，以及台積電文教基金會董事長曾繁城、文訊雜誌社社長封德屏、清華大學校長賀陳弘等貴賓皆到場，並特別邀請創作歌手廖文強獻唱，為此文學盛事揭開序幕。

《詩的聲音》文物特展由台積電文教基金會主辦，為2019《台積心築藝術季》的主軸活動；負責策展的文訊雜誌社為此專訪了詩人的親友，將他們口述的回憶與過往三位詩人的受訪影像剪輯成紀念短片，親友們觀看影像時不自覺流露出溫暖的笑容。

余光中夫人范我存細數先生寫作的習慣，笑稱他為「字癡」，所到之處凡是有「字」的地方，都總是認真地閱讀，對創作中的音韻、用字也非常講究；並提及余光中寫詩與寫散文是不同的，詩需要細細打磨斟酌，散文卻一氣呵成、鮮少修改。回憶結褵四十多年的時光，深刻感受他對文字的用心。

洛夫的次子莫凡感性分享，整理家中時意外找出父母當年傳情的書信，從談戀愛、結婚，到越戰顧問團時期，這兩百多封情書成為送給母親陳瓊芳最棒的禮物。年紀漸長後再重讀父親的詩集，從兒子變成讀者，莫凡除了驚訝於父親的詩藝，更感受到母親的偉大，因為她成就了洛夫這樣一個詩人。

詩人向明回憶道，他和周夢蝶認識超過一甲子，從年少到年老一路扶持，他每年都會幫周夢蝶過生日、唸詩給他聽，直到他離世的那一年。當年周夢蝶的書攤成為臺北的文化地標，許多文青特地進城朝聖，那時他們都還年輕、熱愛詩，這個展覽勾起了那些美好的回憶，很開心再次與詩友們重聚。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，「若世上有什麼力量能跨越語言、時間、與地域觸動所有人，那便是詩。」2018年初先後讀到文訊雜誌為余光中與洛夫兩位詩人製作的特刊時，他立即動念，希望能邀請文訊雜誌社在台積心築藝術季舉辦紀念活動，共同向那個如詩的世代致敬，遂成就了《詩的聲音》文物特展。特展以「聲音」為名，除了陳列詩人的文物、其讀詩的聲音片段外，更與IC之音竹科廣播電台合作，徵選民眾朗讀三位詩人作品，包含工程師、教師、牧師與書店老闆等愛詩民眾，共同創造了詩的返響。

文訊雜誌社社長封德屏分享，在文訊30多年的編輯生涯中，最慶幸的就是可以認識許多可敬、優秀的詩人。本次展出的許多文物皆為詩人親友所整理、提供，這個特展是所有關心三位詩人、喜愛他們詩作的人齊力完成的，一同獻給那個輝煌的文學年代。特展分為三區：「詩為大海」展出余光中充滿批註的翻譯與詩文手稿，讀者能親眼閱讀一首詩的完成；「孤獨國咖啡」模擬周夢蝶於明星咖啡屋前的書攤，藉互動故事呈現他與文友們的醇厚交誼；「戰地情書」則首次展出洛夫之妻陳瓊芳留存逾半世紀從未公開的家書，讓民眾得以一窺洛夫鐵漢形象下的溫柔。

清華大學校長賀陳弘今日也到場向詩人家屬致意，他引用詩人歌德的話：「每一天過日子，都應該聽一首歌、讀一首詩」，表示大學教育首重人文精神，很高興本次清華大學能成為一個文學平台，引領社區民眾與學子親炙三位詩人的詩心，使校園處處充滿詩意。特展邀請中文系助理教授、青年詩人楊佳嫻以及助理教授羅仕龍，培訓六位中文系學子為民眾導覽，學子近距離接觸文物、深度感受詩人創作理念，結合本身所學，帶領社區民眾進入詩的國度。