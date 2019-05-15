群創董總5月減薪15% 洪進揚：三年內開創新局

2019-05-15 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創(3481)今(15)日發出書面聲明指出，經營團隊決議CEO/總經理自5月起減薪15%；協理級以上高階主管自6月起集體減薪10%，但基層員工今年度8月仍維持調薪規劃；董事長洪進揚表示，減薪代表擔責，3年內經營團隊要帶領群創到更大、更穩固的地位，將實質回饋股東列為最優先工作。

針對周刊報導，群創回應表示，近年來，由於大陸地區新世代面板廠產能陸續開出，及韓國廠商加速轉進新技術領域(OLED、QLED)等衝擊，整體面板市場售價持續下跌，面板廠商的營運成長本已經遭受嚴峻挑戰，如今，更因中美貿易戰雪上加霜，嚴重程度遠超越預期。

群創指出，因應經濟及市場的現況，群創經營團隊除積極回應市場需求、強化公司競爭優勢外，由董事長、總經理率領全體中心級協理級主管自動減薪，以宣示經營決心，但基層員工仍維持每年8月調薪規劃，以穩定留才。

群創顧問王志超顧問指出，未來全球面板業將面臨汰弱留強的殘酷戰役，群創畢其全力打這一仗，攸關存亡，是相當艱辛的一仗。

群創表示，去年配息表現不如股東預期，更強化經營團隊承擔及捍衛股東權益的決心。身處面板產業汰弱留強關鍵時期，逆境投資是經營團隊為了順風時豐盛收割之必然選擇，群創是獨立經營的公司，公司的經營策略都是經營團隊本於公司永續經營的方向及公司最大利益獨立作成，絕無涉及掏空或背信。

群創強調，新創技術與營運模式規劃，都是將目標放在3年內實現「加值化 、平台化、 多元化」的實質績效，以回應股東的託付。經營團隊承諾3年內為群創開創新局，維護並持續回饋股東權益。

群創表示，群創為獨立法人，郭台銘及鴻海集團為投資人關係，群創經營團隊自主規劃策略佈局，此外，第1季面臨逆風，群創與國際面板廠都面臨虧損，但非如媒體誤傳1天賠1億，特此更正；群創為正派經營企業，為35萬股東與5.6萬名員工及家庭打拼，為台灣面板業加油。