元太參展SID顯示周 展先進電子紙技術

2019-05-15 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全球電子紙廠元太（8069）今（15）日宣布，於即日起至5月16日在美國聖荷西舉行的2019年 SID顯示周（Display Week 2019）展會中，發表「先進電子紙材料」與「主動式電子紙薄膜」兩項最新技術平台，重點展品將展出首度發表的全新的可控型透光薄膜E Ink JustTintTM、可手寫電子紙E Ink JustWriteTM。

同時，元泰也將於現場展示換頁刷新率提升的全彩電子紙ACeP（Advanced Color ePaper）、大尺寸的軟性電子紙、以及用於零售與醫療的智慧連網電子紙解決方案。

元太表示，其用於電子書閱讀器的電子紙顯示技術，早已廣為人知，元太亦將電子紙的尖端顯示技術應用於零售商店的電子貨架標籤，讓零售業者可收集消費者購買行為數據來調整營業銷售因應；在醫療場域應用中，採用電子紙的醫療應用產品可有效提升用藥的順從性。此外，全新的可控型透光薄膜可為電子紙推動嶄新的應用可能性。

元太今年在SID展會現場結合生態圈夥伴，攜手展出智慧醫院與診所的電子紙應用解決方案。「E Ink JustTintTM」為全新創新的可控型透光電子紙薄膜技術，具備電子紙的雙穩態與舒適可視的特性，亦快速的切換薄膜透明度，為隱私需求提供相對應的解決方案。

E Ink JustWriteTM是全新的電子墨水薄膜無需使用TFT背板、以及複雜的電子元件即可呈現自然書寫效果，數位手寫顯示近乎零延遲。該技術非常類似於在一般紙張、自然表面、或是白板上書寫。

而ACeP先進電子紙顯示技術部分，為高品質、全彩的反射式顯示螢幕，ACeP不須使用彩色濾光片（Color Filter Array，CFA）即可在每個像素顯示全彩色域。元太指出，在本次SID展會中，將展出已量產的13.3吋及26吋ACeP，並且將展出換頁速度更加精進，刷新率不到3秒的全彩電子紙顯示器。

此外，元太亦展出32吋大尺寸軟性可折疊電子紙，鎖定建築與工程領域應用，運用非晶矽（a-Si） TFT技術於軟性PI基板上打造軟性32吋電子紙顯示器，不僅可顯示全幅的建築藍圖，其可折疊的特性也讓此產品具備易於攜帶的特性。