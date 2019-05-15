元太赴SID顯示展 發表領先電子紙技術

2019-05-15 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



電子紙領導廠商E Ink元太科技今 （15）日宣布，於即日起至5月16日在美國聖荷西舉行的2019年 SID顯示周 （Display Week 2019）展會中，發表先進電子紙材料與主動式電子紙薄膜兩項最新技術平台，重點展品將展出首度發表的全新的可控型透光薄膜 E Ink JustTint、可手寫電子紙E Ink JustWrite。

現場也將展示換頁刷新率提升的全彩電子紙ACeP (Advanced Color ePaper)、大尺寸的軟性電子紙、以及用於零售與醫療的智慧連網電子紙解決方案。

元太科技用於電子書閱讀器的電子紙顯示技術早已廣為人知，元太科技亦將電子紙的尖端顯示技術應用於零售商店的電子貨架標籤，讓零售業者可收集消費者購買行為數據來調整營業銷售因應；在醫療場域應用中，採用電子紙的醫療應用產品可有效提升用藥的順從性。

此外，全新的可控型透光薄膜可為電子紙推動嶄新的應用可能性。

今年元太科技在SID展會現場，除展示最新電子書閱讀器、電子紙筆記本及穿戴裝置之外，還將結合生態圈夥伴攜手展出智慧醫院與診所的電子紙應用解決方案。同時，本次將盛大展出下列創新前瞻技術：

1. E Ink JustTint – 全新創新的可控型透光電子紙薄膜技術，具備電子紙的雙穩態與舒適可視的特性，亦快速的切換薄膜透明度，為隱私需求提供相對應的解決方案。

2. E Ink JustWrite–全新的電子墨水薄膜無需使用TFT背板、以及複雜的電子元件即可呈現自然書寫效果，數位手寫顯示近乎零延遲。該技術非常類似於在一般紙張、自然表面、或是白板上書寫。

3. ACeP先進電子紙顯示技術：高品質、全彩的反射式顯示螢幕，ACeP不須使用彩色濾光片(Color Filter Array，CFA)即可在每個像素顯示全彩色域。在本次SID展會中，元太將展出已量產的13.3吋及26吋ACeP，並且將展出換頁速度更加精進，刷新率不到3秒的全彩電子紙顯示器。

4. 32吋大尺寸軟性可折疊電子紙：鎖定建築與工程領域應用，運用非晶矽（a-SI）TFT技術於軟性PI基板上打造軟性32吋電子紙顯示器，不僅可顯示全幅的建築藍圖，其可折疊的特性也讓此產品具備易於攜帶的特性。