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宏碁續挺Garena 成《英雄聯盟》官方合作夥伴

2019-05-14 19:12經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

全球個人電腦領導品牌宏碁繼 2017 年與 Garena 合作，宣布正式成為《英雄聯盟》2018 LMS 職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴後，今（14）日再宣布攜手與Garena合作，不僅維持原有合作，更加深對於校園人才的培育，向下紮根，建立穩固的產業鏈。此外，更推出Acer會員獨家合作活動：「掠奪者殿堂」，提供給喜愛電競的玩家優惠好康。

不僅如此，Acer更持續維繫電競產業的健全，透過深入與Garena的合作，引薦相關優秀師資，替有興趣想投入電競產業的人才進行開班授課，將經驗傳承給後起之輩，活絡電競產業，讓台灣電競人才得以在全世界持續發光。

宏碁產品行銷處處長張世欣表示，宏碁電競市場經營有成，今年持續投入推廣，擴大Nitro、Predator電競產品線布局、增加如電競座艙等獨特周邊產品之外，這兩年與知名的線上遊戲代理商Garena合作愉快，透過《英雄聯盟》校際盃推廣Predator電競品牌成果豐碩，協助超過13家學校建置電競培訓中心，成為Predator League電競盟校，之後接軌職業領域，落實經驗交流及傳承，在電競業餘、專業領域的緊密配合，兩強攜手發揮影響力，協助推進台灣電競發展，完備電競產業生態圈。

Sea集團暨Garena台港澳商務合作負責人陳先倫則表示，今年英雄聯盟全球MSI季中邀請賽的決賽舞台選擇台灣，代表台灣電競不管在遊戲環境或賽事硬體皆已達國際水準，而台灣電競產業及人才的持續發展，更需要仰賴像acer這樣願意攜手在校園扎根的合作夥伴。

《英雄聯盟》LMS職業聯賽作為台港澳地區最高等級的職業電競聯賽，將持續推動台港澳的職業電競選手站上國際電競舞臺；Garena校際盃則是主要的人才培育管道，很期待今年再次與acer並肩作戰，一起為台灣的電競產業打造更好的環境，創造更高的產值。

儘管《英雄聯盟》已邁入第十個年頭，但在數據統計不減反增，全球活躍人數已正式突破1億兩千萬，台港澳伺服器的人數更是擠身全球前十，持續穩坐最受火熱線上遊戲之冠。不僅如此，隨著電子競技熱潮持續延燒，《英雄聯盟》2018 世界冠軍錦標賽成為去年最多人觀看的單一項賽事，說明電子競技儼然已成為玩家習慣，成為一項全新的娛樂活動。

隨後兩位代表在台上舉辦結盟儀式，正式宣布宏碁再度成為《英雄聯盟》2019 LMS 職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴，期盼在雙方今年能繼續在校園及職業電競領域互相砥礪。最頂級的電競品牌，提供給台港澳最高殿堂電競選手最高規格的賽事設備與環境，讓選手們在賽場上能無後顧之憂地精進電競實力，穩定地在國際舞台上一展長才。

宏碁產品行銷處處長張世欣與Sea集團商務合作負責人陳先。宏碁提供
宏碁產品行銷處處長張世欣與Sea集團商務合作負責人陳先。宏碁提供
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