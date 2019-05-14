鴻海董座若換人當 樺漢：已是上市公司不會受到影響

2019-05-14 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



樺漢董事長朱復銓。 記者謝艾莉／攝影 分享 facebook 68歲的郭台銘計畫辭去一手創立的鴻海董事長職位，今（14）日面對法人詢問，若鴻海董事長換人，對樺漢的影響為何？對此鴻海集團旗下專攻工業電腦廠、也被視為是鴻海集團的小金雞樺漢科技董事長朱復銓今日表示，樺漢已經是上市櫃公司，有原本經營的團隊，不會受到影響。

樺漢今日也表示，董事會通過新聘3位董事，分別為鴻海精密工業公司採購長褚承慶 、富士康工業互聯網公司（Fii）物聯網事業處副總經理鄧嘉麟及獨立董事王健民。

褚承慶現為鴻海精密工業公司採購長，樺漢表示，褚承慶督導鴻海公司年度採購金額高達1,500 億美元，折合新台幣4.5 兆，相信褚承慶加入樺漢董事會，透過鴻海集團之全球資源平台，將對樺漢強化供應錬管理競爭力深具助益。

此外，鄧嘉麟現為富士康工業互聯網公司(Fii)物聯網事業處副總經理，其自 2004 年加入富士康集團，鄧嘉麟加入樺漢董事會，將有助於深化樺漢與 Fii 之合作關係，共同致力於尋找雙方合作機會，例如共同發掘新種互聯網業務契機等。

王健民現為深圳數位科技公司執行長及蘇州冠晶半導體公司顧問，王健民在高科技產業行銷及銷售經驗有超過20 年的經驗，樺漢深信未來將有助於樺漢公司擬訂拓展大中華市場之行銷策略。

樺漢表示，董事會總席次仍維持7席，包括3席獨立董事，除前揭3席新任董事外，連同原任董事朱復銓、樓朝宗、方文昌及蘇裕惠等4席共7席，將提報該公司6月28日股東會董事候選人名單選任之。