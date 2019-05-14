北美占全球筆電三分之一市場 關稅將衝擊筆電代工廠

2019-05-14 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



美國於5月10日將中國2,000億出口商品的關稅由10%調高至25%，美中貿易戰情勢再次升高。全球市場研究機構TrendForce指出，就目前已經被課徵25%關稅的2,500億美元商品來說，包括電視、監視器、筆記型電腦等顯示器產品目前都尚未涵蓋其中，因此目前對面板與顯示產業的衝擊仍十分有限。

但貿易戰氣氛轉趨緊張，中國隨即在台北時間5月13日對美國進口之600億項目進行課徵5%至25%不等的關稅報復。而美國公布第四波關稅清單，將3,250億美元的中國輸美商品納入25%關稅範圍，其中，產值比重超過10%的筆記型電腦是必須密切關注的品項。

筆電的重大意義來自於三個層面，重稅除了傷及美中兩造外，台灣也將被迫捲入其中。首先，由於輸美的筆電接近九成在中國組裝，其中又以四川重慶為生產重鎮，在缺乏其他同等規模與供應鏈高度整合的製造基地調達下，一旦懲罰性關稅開始施行，對中國出口貿易將是沉重的一擊。

其次，北美筆電市場與美國本土品牌間存在高度的依存關係。根據TrendForce 2018年全球筆電品牌出貨的研究統計顯示，美國筆電品牌HP、Dell與Apple在北美筆電市場合計市占率高達66%，從另外一個角度分析，北美市場的出貨量也分別占這三大品牌整體出貨的40~50%不等的比重，是營運養分最主要的來源。

若筆電遭課重稅，美國品牌的市場競爭力將因為關稅墊高成本而下滑，對營運與獲利皆造成衝擊，若關稅最終轉嫁到終端售價上，占全球筆電出貨達三分之一的北美市場，銷售力道則有被澆熄的疑慮，屆時美國筆電品牌與全球筆電市場恐怕將雙雙落難。

最後，由於台灣廠商在筆電代工長期以來累積的競爭力與集中度，上述三大美國品牌對於台廠的依賴程度皆超過九成，若懲罰性關稅問題無法避免，廣達、仁寶、緯創等廠商可能成為另一個受災核心。部分動作比較積極的筆電代工廠從2018年起就擴大越南、台灣等中國以外工廠的生產能力，試圖將關稅問題的潛在影響減至最低。

生產地的移轉雖然能規避關稅問題，但筆電供應鏈長期位於中國，相關上游零組件運輸到中國境外新工廠，將衍生額外的費用與時間成本，因此即使排除關稅問題，整體成本勢必仍會增加。