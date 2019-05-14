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綠電20年躉購穩定 貝萊德、永鑫、雲豹再合作115MW光電

2019-05-14 15:23聯合報 記者張語羚╱即時報導

貝萊德實物資產（BlackRock Real Assets）自2018年8月與永鑫能源、雲豹能源簽署超過70MW光電合作案之後，一直持續在台灣找尋更多再生能源投資標的，今正式宣佈，二度與永鑫能源、雲豹能源簽署共計115MW光電合作案。而吸引貝萊德實物資產再次投資的主因之一，是台灣再生能源20年躉購機制的穩定度。

貝萊德再生能源投資團隊的投資組合經理Charlie Reid表示，很開心繼續與永鑫能源、雲豹能源合作，此次收購驗證了貝萊德要持續在台投資的承諾，台灣是一個成長中的市場，地方當局的目標是到2025年要安裝27GW的再生能源。貝萊德台灣市場負責人李豪則說，再一次投資台灣太陽光電和支持台灣能源轉型讓他們感到非常興奮。

永鑫能源投資長陳隽杰指出，很高興擴大與貝萊德的合作關係，今日的交易代表永鑫有足夠的能力為貝萊德管理或營運超過190MW的案場，並鞏固作為台灣最大太陽能系統商之一的地位，同時也看到台灣再生能源市場的未來還有很多投資機會，藉由這次的交易及資產移轉，將擁有更多籌碼去開發其他潛力案場。

雲豹能源執行長譚宇軒說，此次交易再次證明了雲豹能源對太陽能資產管理和管道的強烈需求，之前與貝萊德的成功合作經驗讓他們對其交易執行能力和對台灣市場的承諾充滿信心，很高興為雲豹的股東帶來另一個很棒的結果。

此次收購的14個案場中，包括地面型及屋頂型；投資內容涵蓋已併網及正在開發或建置中的案場，一樣由永鑫能源提供設計、採購、施工、建置、維運及資產管理之統包服務。而貝萊德實物資產在台的再生能源投資累積來到190MW之容量。

圖為Mitsui Outlet Park台中港4.6MW屋頂型太陽光電。圖／永鑫...
圖為Mitsui Outlet Park台中港4.6MW屋頂型太陽光電。圖／永鑫能源提供
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圖為台中文山掩埋場一二期6.2MW地面型太陽光電。圖／永鑫能源提供
圖為台中文山掩埋場一二期6.2MW地面型太陽光電。圖／永鑫能源提供
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圖為Mitsui Outlet Park台中港4.6MW屋頂型太陽光電。圖／永鑫...
圖為Mitsui Outlet Park台中港4.6MW屋頂型太陽光電。圖／永鑫能源提供
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再生能源太陽能太陽光電

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