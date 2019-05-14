貶值救科技？學者：台幣不能只追求穩定

2019-05-14 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，牽動亞幣競貶，新台幣13日貶破31元整數關卡，今（14）日上午仍在31.09元附近弱勢盤整，這一波新台幣貶幅低於人民幣與韓元，學者表示，一旦貿易戰全面開打，台灣受創僅次於中國大陸，新台幣比周邊國家貶值更多，對台灣經濟幫助較大。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，繼5月13日晚上大陸公布反擊關稅項目後，美國又在台灣時間今日一早公布最後3,000億美元清單，又是在美國股市收盤 ，亞洲開盤之際公布，根本就是「先打金融，再談貿易」。

孫明德表示，大陸一年出口超過800億美元的手機和電腦到美國，台灣則出口超過1,000億美元的電子零組件到中國大陸，供終端組裝使用，占台灣年出口金額的三分之一，其中更包含了知名企業台積電的IC及大立光的鏡頭，也是俗稱的蘋果概念股。

一旦美中談判破裂，不只在大陸的台商企業將受到直接影響，也將間接影響台灣電子業對大陸的出口；至於現在是否為貶值救科技的時機？孫明德表示，還言之過早，因為光這兩天的金融市場大亂，就已經在貶值了。

昨日新台幣正式貶破31元整數關卡，創下自2018年10月11日收在31.105元之後，七個月來收盤新低。

根據央行提供的資料，以台北外匯市場昨日與上周五5月10日相較，新台幣貶幅0.4%，在周邊亞幣貶值幅度排名僅第四，貶最猛的是韓元0.88 %，第二名則是人民幣也貶了0.7%。

政治大學金融系兼任教授殷乃平表示，人民幣貶值事前就可預料，韓元跟著貶值則是為了跟大陸競爭；目前貿易戰升溫，中美雙方和周邊國家都會受到傷害 ，新台幣得跟著亞幣貶值，不貶值出口會更慘。

殷乃平認為，台灣是除了大陸之外受貿易戰影響最大者，高科技公司獲利受衝擊，蘋果供應鏈恐更慘，新台幣不能只是追求穩定，應該比周邊亞幣貶更多，對台灣經濟的幫助比較大。