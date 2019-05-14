環球晶生產布局分散淡定看美中貿易戰 今年營運仍樂觀

2019-05-14 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（13）日在法說會上表示，產業景氣在第二季落底，幾乎已是先前客戶端的共識，但近日在美中貿易戰擴大之後，徐秀蘭表示，客戶端對下半年復甦的態度轉趨觀望，對矽晶圓產業供需的影響仍待觀察，不過，徐秀蘭強調，環球晶在全球10個國家均有工廠，且手中擁有高額客戶長約預付款，受到的波及將相對較小。

對於第二季展望，徐秀蘭維持先前看法指出，對環球晶而言，今年合約價都已敲定，全年合約價仍高於去年水準，且長約覆蓋率高，因此，未來即使美中貿易戰來到最壞的情況，預期環球晶第二季營運表現也不會太差，出貨量可望與第一季持平，全年目標仍為在量價齊揚下，營運續較去年成長。

不過，近日在美中貿易擴大延燒之後，徐秀蘭也指出，確實近日客戶端對於下半年產業及需求復甦的態度，相對先前轉為較觀望，不過，從5月及6月的出貨來看，並沒有客戶因美中貿易戰升溫，而取消或遞延訂單，第三季是不是會有此情況發生則仍待觀察。

徐秀蘭表示，環球晶受美中貿易的影響，可以由兩個面向來看。第一，由於環球晶在全球10個國家有生產基地的布局，就算未來貿易戰持續擴大，環球晶產線的調整及彈性還是相對較多。第二點是，目前環球晶現金水位高達390億元，其中有228億元都是客戶預付款，未來即使市況有變，客戶在已付予付款的情況下，還是會優先找環球晶下單。

環球晶目前在8吋廠和12吋廠產能利用率幾乎滿載，其中8吋又比12吋更好；去年8月動工的韓國12吋廠，原本預計會在去年第四季完工，目前因市場觀望氣氛，投產會比預期晚二至三個月，明年就會有營收貢獻。