親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服擬罷工
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

環球晶生產布局分散淡定看美中貿易戰 今年營運仍樂觀

2019-05-14 11:51經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（13）日在法說會上表示，產業景氣在第二季落底，幾乎已是先前客戶端的共識，但近日在美中貿易戰擴大之後，徐秀蘭表示，客戶端對下半年復甦的態度轉趨觀望，對矽晶圓產業供需的影響仍待觀察，不過，徐秀蘭強調，環球晶在全球10個國家均有工廠，且手中擁有高額客戶長約預付款，受到的波及將相對較小。

對於第二季展望，徐秀蘭維持先前看法指出，對環球晶而言，今年合約價都已敲定，全年合約價仍高於去年水準，且長約覆蓋率高，因此，未來即使美中貿易戰來到最壞的情況，預期環球晶第二季營運表現也不會太差，出貨量可望與第一季持平，全年目標仍為在量價齊揚下，營運續較去年成長。

不過，近日在美中貿易擴大延燒之後，徐秀蘭也指出，確實近日客戶端對於下半年產業及需求復甦的態度，相對先前轉為較觀望，不過，從5月及6月的出貨來看，並沒有客戶因美中貿易戰升溫，而取消或遞延訂單，第三季是不是會有此情況發生則仍待觀察。

徐秀蘭表示，環球晶受美中貿易的影響，可以由兩個面向來看。第一，由於環球晶在全球10個國家有生產基地的布局，就算未來貿易戰持續擴大，環球晶產線的調整及彈性還是相對較多。第二點是，目前環球晶現金水位高達390億元，其中有228億元都是客戶預付款，未來即使市況有變，客戶在已付予付款的情況下，還是會優先找環球晶下單。

環球晶目前在8吋廠和12吋廠產能利用率幾乎滿載，其中8吋又比12吋更好；去年8月動工的韓國12吋廠，原本預計會在去年第四季完工，目前因市場觀望氣氛，投產會比預期晚二至三個月，明年就會有營收貢獻。

環球晶貿易戰矽晶圓

相關新聞

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:20

全球平板出貨 連18季衰退

2019-05-14 00:57

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:22

鴻海新董座 點名劉揚偉

2019-05-14 01:04

PC品牌廠 擬調漲在美售價

2019-05-14 01:00

鴻海新董座…劉揚偉？呂芳銘？

2019-05-13 23:45

鴻海劉揚偉 資歷豐富

2019-05-13 23:32

板卡廠回台生產 不受影響

2019-05-13 23:31

仁寶Q1純益 季減20%

2019-05-13 23:18

智慧機擠壓 市場變小

2019-05-13 23:18

友達搶攻智慧生活商機 SID秀系列MiniLED背光顯示面板

2019-05-13 19:49

群創深耕工控顯示器市場 SID秀成果

2019-05-13 17:01

群創參展2019 SID 秀工控顯示器多元應用

2019-05-13 16:50

友達搶進Mini LED商機 涵蓋電競、VR、專業應用等領域

2019-05-13 16:04

NBA季後賽熱戰！Yahoo站上商品熱銷

2019-05-13 15:45

打造蘋果AR裝置 台廠沾光

2019-05-13 14:42

偏光片供給4年來最緊俏 供需比僅3.3%

2019-05-13 14:35

郭台銘表態選總統後 鴻海市值跌兩座101

2019-05-13 14:34

友達系列Mini LED產品 搶攻全方位智慧生活商機

2019-05-13 14:33

偏光片生意難做 明基材看好新事業

2019-05-13 14:30

貿易戰不休 伺服器廠轉移產地避險

2019-05-13 14:30

偏光片供給四年來最緊俏 2020中國產能放量後有望舒緩

2019-05-13 14:12

明基材於SID顯示周 展示車載應用解決方案

2019-05-13 14:04

外媒傳新董座定案了 鴻海聲明表示…

2019-05-13 12:58

外媒：劉揚偉接替郭台銘 將任鴻海董事長

2019-05-13 12:40

亞信第1季獲利增1.27倍 看好工業市場動能

2019-05-13 12:38

尚志半導體跌停 拖累大同集團股下挫

2019-05-13 12:36

和碩4月營收重回千億元 外資重申持有評等

2019-05-13 12:18

人民和媒體至上，客戶先擺一旁…從郭董不出席董事會，看鴻海對未來的佈局

2019-05-13 12:16

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:09

全新受惠5G與3D感測需求 日系外資評買進

2019-05-13 11:23

可成4月營收不理想 美系外資目標價190元

2019-05-13 10:54

貿易戰越演越烈 伺服器廠轉移生產基地

2019-05-13 10:50

進入物聯網時代 資安威脅更難應付

2019-05-13 10:43

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:42

全球平板Q1出貨量年減5% 蘋果穩居龍頭寶座

2019-05-13 10:28

鴻海新任董事候選名單出爐 早盤股價走跌

2019-05-13 09:40

樺晟首季EPS虧0.23元 較去年同期大幅縮減

2019-05-13 09:23

Yahoo超級商城慶10周年 推出四大優惠

2019-05-13 08:32
看更多

熱門文章

睽違近七個月 新台幣匯率貶破31元大關

2019-05-13 16:22

納智捷 S5 GT/GT225售價高CP69.9ㄧ89.9萬元

2019-05-13 14:39

存股族熱愛的合庫金今法說 首季稅後純益40.61億元

2019-05-13 14:39

外媒傳新董座定案了 鴻海聲明表示…

2019-05-13 12:58

外媒：劉揚偉接替郭台銘 將任鴻海董事長

2019-05-13 12:40

空服員首場罷工投票 長榮空姐投票：是站出來改變時候

2019-05-13 13:07

影／最美麗的罷工投票 長榮空姐投票踴躍相挺工會

2019-05-13 17:24

不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

2019-05-14 09:00

郭台銘表態選總統後 鴻海市值跌兩座101

2019-05-13 14:34

熱錢撤出 台幣爆量貶破31

2019-05-14 00:40

長榮空服罷工投票首日 高雄已投超過四分之一

2019-05-13 13:34

台鋼深耕電爐領域 澄清未規劃取中鋼董事席次

2019-05-13 13:32

貿易戰升級 大摩喊「賣」台股、估台幣下月貶至31.2

2019-05-14 01:57

國稅局：網路報稅有新增資料 須補送證明

2019-05-13 14:07

MSCI台股成分股 小型指數增10刪5

2019-05-14 08:28

鴻海新董座 點名劉揚偉

2019-05-14 01:04

欠稅數億罰6萬就解套 財政部擬增名醫逃稅條款

2019-05-13 21:22

智崴高層異動 潤泰集團投資管理處副總接手董座

2019-05-13 18:10

供電拉警報 台電提大潭七號機展延案

2019-05-14 00:20

PC品牌廠 擬調漲在美售價

2019-05-14 01:00

空服罷工投票最新會員數曝光 若達兩數字可取得罷工權

2019-05-13 13:11

友達搶攻智慧生活商機 SID秀系列MiniLED背光顯示面板

2019-05-13 19:49

裕隆旗下納智捷 新車搶市

2019-05-14 00:55

鴻海劉揚偉 資歷豐富

2019-05-13 23:32

日圓飆升3個半月新高 5萬元旅費匯差5碗拉麵

2019-05-13 13:03

友達系列Mini LED產品 搶攻全方位智慧生活商機

2019-05-13 14:33

台幣 還有下探空間

2019-05-14 00:39

勞動部：員工罷工雇主可停付薪資 但勞健保不能停

2019-05-13 19:39

陳良基：台灣長程科技競爭力 已出現警訊

2019-05-13 13:08

永豐銀 要搶對岸消金大餅

2019-05-14 00:34

律師：長榮航三不措施 未違法

2019-05-14 00:54

擬砍年終長榮空服被激到 學者估罷工投票通過率9成

2019-05-13 14:30

全球平板出貨 連18季衰退

2019-05-14 00:57

員工罷工期間公司可停止員工福利？勞動部說話了

2019-05-13 19:44

退出餐飲業龍頭投入公益書屋 戴勝益：會用30年好好做

2019-05-13 19:09

長榮空服若罷工神救援 華航：強烈建議要有預告期

2019-05-13 14:30

台電大潭機組展延 卡關

2019-05-13 23:33

空服員罷工投票 勞動部：長榮不會解僱罷工者

2019-05-13 12:59

群創深耕工控顯示器市場 SID秀成果

2019-05-13 17:01

美中貿易戰需時間解決 星展建議「槓鈴式投資」

2019-05-13 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top