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台積電技術論壇23日登場 聚焦5奈米及EUV

2019-05-14 11:33經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓龍頭台積電（2330）23日上午將於新竹舉行台灣技術論壇，由總裁魏哲家親自出席主持，會中將揭示先進邏輯技術、特殊技術、以及先進封裝等各方面技術的創新突破，業界預料即將於2020年量產5奈米、市占率第一7奈米EUV技術將是論壇聚焦重點。

一年一度台積電技術論壇向客戶闡述在先進製程研發進展及驗證成果，北美技術論壇已於4月在加州聖塔克拉拉會議中心舉行，獲得北美半導體客戶良好迴響，超過2,000位與會參與，5月移師回台灣新竹，除了延續北美技術論壇闡述5奈米設計基礎架構、7奈米商用極紫光（EUV）量產及車用之外，台積電看好7奈米在AI領域發展潛力，推動AI嵌入更多創新服務。

5G時代來臨，台積電在5奈米已建置完成，已布建完整生態體系進入風險試產階段，接受客戶導入設計，計畫在2020年進入量產，5奈米搶進5G及AI市場，為全球第一家進入試產晶圓廠。

台積電技術論壇除了客戶、供應鏈廠商關注，競爭對手三星緊咬台積電一舉一動不放，於4月開始舉行一連串2019三星代工論壇大會，北美、中國、日本、德國等相繼上場，根據南韓媒體亞洲日報報導，三星7奈米EUV開始出貨， 5奈米EUV製程於2020年啟動生產線，與台積電互別苗頭意味濃厚。

客戶端指出，台積電技術論壇提供客戶重要應用資訊，加速客戶在AI、5G、高速運算等相關產品設計定案時效，台積電在7奈米已獨吃市場，預料5奈米一推出仍將保持技術領先優勢，而三星以跳躍式研發推出5、7奈米製程，技術上不若台積電成熟穩定，未來良率仍是一大問題。

台積電奈米三星

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