康寧2019美國SID顯示周 展示新款玻璃基板

2019-05-14 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



玻璃基板廠康寧將參與「2019美國SID顯示周（Display Week）」，今（14）日宣布將展出新款玻璃基板Corning Astra Glass。康寧表示，此款玻璃基板是針對中大尺寸高效能平板電腦、筆記型電腦與8K電視，所規劃的沉浸式顯示技術。

康寧指出，經過精心設計的Astra Glass，可以達到面板廠生產出有更高的像素密度的高效能顯器，以滿足消費者對畫面更明亮、更新頻率更高、影像更逼真的需求。為了生產達到這些效能要求的顯示器，面板廠需要使用一種兼具熱穩定與尺寸穩定特性的玻璃，以提高產量，同時達到所要求的解析度。

康寧高效能顯示器業務總監林楨翰（Han Yim）指出，康寧明白其對氧化物半導體（oxide）顯示器玻璃的需求，Astra Glass滿足氧化物半導體製程在精度、高溫加工方面的要求，是康寧的顯示器基板產品組合的生力軍，加上EAGLE XG Glass和Lotus NXT Glass，能滿足客戶的各種需求。

康寧此款Astra Glass，可用於多款高效能面板，從高階非晶矽（a-Si）產品到IGZO氧化物半導體。康寧表示，Astra Glass的明亮畫質及更新頻率高等特性，使得它成為生產大尺寸8K電視和高效能筆記型與平板電腦的基礎。

此外，康寧還將展出包括可用於可撓式OLED面板的Corning Lotus NXT Glass、應用於側光式LCD顯示器的Corning Iris Glass玻璃導光板、為穿戴裝置設計開發的Augmented Reality Solutions玻璃等產品。