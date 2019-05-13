智崴高層異動 潤泰集團投資管理處副總接手董座

2019-05-13 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲體感設備大廠智崴（5263）今（13）日公告高層異動，原董事長黃仲銘卸任，由潤泰集團投資管理處副總經理陳志全接任智崴新任董座一職；智崴強調，潤泰本來就是公司最大股東，此一異動僅是代表潤泰集團支持，並不影響公司專業經理人營運的主導性。

由於日前智崴傳出中資入股疑雲，而此刻卻發生董座無預警異動，引來外界議論紛紛。對此，智崴表示，經查目前公司並無中資，而潤泰集團法人代表接受董座，可視為該集團對智崴支持力度加大，外界無須多做聯想。

智崴為國內唯一體感遊樂設備掛牌公司，利用3D即時成像與影音多媒體技術，結合六軸動作平台及動感模擬技術，讓消費者有虛擬實境體驗，由於每套設備客製化，毛利率遠高於一般遊樂設施。

由於智崴的產品相當具有市場競爭力，因此吸引潤泰集團在2014年以每股240元、總價14.4億元吃下智崴辦理的私募與增資案，並持有智崴約15%股權，一躍成為智崴大股東，並一路支持該公司至今。

法人認為，從智崴新董座陳志全的投資管理背景看來，應不會過度干預智崴經營團隊的策略主導性，而是象徵性支持智崴，並且強化智崴未來海內外投資的能力，對智崴應是有機會加分。

智崴總經理歐陽志宏日前曾指出，公司今年首季營收達4.37億元，季減26.8%、年增25.6%，創歷史同期新高，從目前訂單狀況看來，對今年前景充滿樂觀，預料獲利表現將較去年顯著成長。

歐陽志宏認為，目前智崴尚未認列營收達20億元，光今年首季合約訂單成長至近10億元，去年全年才16億元，今年首季就有大幅成長，預估2019年至2021年可望是新的一波成長開始。對今年展望「非常好」，毛利率則期盼能衝到50%以上的水準。