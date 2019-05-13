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群創深耕工控顯示器市場 SID秀成果

2019-05-13 17:01經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

群創深耕工控市場十餘年、以尺寸多元化、產品多樣化，品質高規化，與客戶維持高黏著度合作關係。5月14-16日美國加州聖荷西舉辦的SID顯示周（Display Week）與SID年會中，群創光電將展出完整工控顯示器，其中航海用、工廠自動化、新零售POS顯示器市占率居全球之冠，可說是群創工控三冠王，充分掌握話語權。

群創光電業務總處長謝秉勳表示，工控市場生命週期長且市場穩定，具專業化（professional）、多樣化 （diversified）、特殊通路 （special channel）三大特性，為含金量高的利基型產品。 研調機構 IHS 保守估計，工控市場年出貨量約1800萬片左右。謝秉勳說，工控包括工廠自動化 （Factory Automation）、新零售的KIOSK（資訊服務系統）及POS （收銀系統）、金融科技的ATM（自動櫃員機)）、航海用、博弈用、車聯網等六大應用，受到網路銀行及街口支付影響，ATM面板出貨呈衰退趨勢，然而搭載指紋辨識的ATM可望帶動一波換機潮。

群創光電於美國SID展針對工廠自動化、智慧新零售、彩票娛樂、航海應用等展出一系列產品。

因應全球新零售浪潮，餐飲百貨及零售通路紛紛引進KOISK及POS作為互動多媒體機、點菜、訂票、樓層查詢等資訊，客製化需求高，是含金量高的小金雞。謝秉勳表示，群創POS機面板全球出貨量坐二望一，此次結合群創高性價比、逾二十年POS面板製造優勢，在SID展出15吋、15.1吋觸控以及15.6吋觸控等三款，鎖定POS機市場。有別於傳統設計，此次POS系列款以薄型化、寬螢幕、兼具stylish rugged design （時尚堅固設計）創新設計，贏得速食業龍頭讚賞。謝秉勳指出，群創洞察到POS機三至五年之換機潮，規劃2021年搶下全球龍頭寶座。

此外群創瞄準新零售，率先業界推出23.1吋長條型面板，兼具廣告以及電子標籤功能，在新零售通路中結合線上線下操作，一指按下節省零售通路龐大的行銷與標籤更換成本。此外因應新零售自助結帳商機，群創推出超市用20~24吋 KOISK，謝秉勳說，因為人力難尋及工資成本高，加速自助結帳KOISK成長動能大爆發，未來三年內無人結帳或自助結帳機普及率將從現在的個位數增加到二位數以上。

此外，群創展出15.6吋1920*1080畫素博弈面板，瞄準Casino Gaming （娛樂場）、Pachinko（彈珠機）、lottery （彩票機）三大博弈市場。謝秉勳指出，博弈市場受各國法規規範，全球面板年需求量約為550萬片，隨著博弈互動玩法推陳出新，亦帶動出貨量。

因應全球工業4.0浪潮，智慧工廠人機介面 （HMI, Human Machine Interface）連結智能製造與網際網路 （IOT） 是大勢所趨，年需求量超過6500萬片，成長動能持續攀升。 因應全球智能設備寬螢幕趨勢與高清的需求，群創除了傳統1024*768 10.4吋、12.1吋、15吋外，更積極布局在寬螢幕高清的方案，如15.6吋、21.5吋寬螢幕IOT工廠自動化嵌入式面板（embedded panel for factory automation），鎖定全球十大智慧設備大廠。謝秉勳指出，群創工廠自動化工控面板於全球前五大客戶中均位居第一，掌握工業4.0商機，目標於2021年前成長二位數以上。

工控市場另一大亮點的航海用面板。因應航海惡劣環境，群創在船舶應用上，與客戶共同開發 1400 nits高亮度、廣溫 (-35度~ 85度C) 、抗UV (紫外線)，並提供7吋、12.1吋、15.6吋三款航海用面板。謝秉勳說，航海用面板認證期約18個月，產品生命週期約5年，群創以優異品質成為全球航海客戶最大供應商，穩居世界第一。

群創的彩券機面板。群創／提供
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群創的嵌入式自動化設備面板。群創／提供
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群創面板
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