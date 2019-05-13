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友達搶進Mini LED商機 涵蓋電競、VR、專業應用等領域

2019-05-13 16:04經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

友達（2409）今（13）日宣佈將參加美國聖荷西的年度全球顯示技術盛會2019 SID顯示週（Display Week 2019），將展出2.9~32吋系列採用Mini LED背光技術的顯示面板，涵蓋電競、VR、專業應用等領域，另外，全球最高120 Hz刷新率的15.6吋UHD 4K LTPS筆記型電腦面板、多片面板全貼合拼接的曲面車用顯示器，及作為醫療、金融、安全監控等用途的高階顯示技術也都在展示之列。

友達指出，2019 SID顯示週將在5月14~16日舉辦，是年度全球顯示技術盛會，今年友達將展出全系列尖端面板技術；針對高階電競筆電應用，17.3吋UHD 4K LTPS面板採用Mini LED背光技術，具備240調光分區數（Dimming Zones），最高亮度超過1,000 nits，符合VESA DisplayHDR最高等級，展現精細逼真的畫面細節，3.5 mm的模組厚度也讓電競玩家享有最佳便攜優勢。

15.6吋LTPS面板集結畫質和刷新率之最，同時具備UHD 4K（3840 x 2160）高解析度，及全球最高120 Hz刷新率及8.3 ms快速反應時間，不僅滿足玩家競速需求，也適用專業及二合一筆記型電腦應用。

針對VR頭戴式顯示器應用，2.9吋LTPS面板具備3456 x 3456高解析及1,688 PPI超精細畫質，採用主動式矩陣電路驅動Mini LED背光模組設計達到2,304個調光分區，以極致細膩和具豐富層次的高動態對比影像，打造無比真實的遊戲體驗。

友達表示，智慧車HMI人機界面裝置的發展，帶動面板需求大幅度提升，友達開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板，如大型駕駛艙曲面顯示器結合12.3吋儀錶板、20吋中控台及副駕駛座面；針對醫療應用則開發一系列高解析、廣色域、高亮度及高對比液晶面板，分別應用在超音波、成像造影、內窺及微創手術等專業醫療用途。

針對智慧零售及金融應用，友達推出結合近場通訊（NFC，Near-Field Communication）設計的13.3吋Full HD面板，支援金融法規範至多4公分的感應距離；針對身分辨識及海關查驗需求，新型4.4吋指紋辨識模組可支援最多同時4指的影像擷取，提高辨識精準度及安全性。

友達系列Mini LED背光顯示面板涵蓋電競、VR、專業應用等領域。 圖／友達提...
友達系列Mini LED背光顯示面板涵蓋電競、VR、專業應用等領域。 圖／友達提供
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