偏光片供給緊 供需比四年來首度低於5%

2019-05-13 15:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究（WitsView）今（13）日發布最新觀察指出，由於中國大陸大世代面板廠擴產速度驚人，加上電視平均尺寸不斷成長，偏光片廠可以經濟切割65吋與75吋等的2.5米超寬幅產能，未能及時量產，導致今年偏光片呈現供應緊俏，其供需比（Glut Ratio）將是四年來首次低於5%，僅有3.3%。

TrendForce研究副理李志豪指出，今年雖新增LG化學南京廠的1.49米寬幅產線，但只是生產基地的轉移，產能並沒有增加；誠美材子公司昆山之奇美訂於今年底量產的2.5米超寬幅產線，能夠全線稼動的時間預計落在2020年上半年。

然而，李志豪也說，可是從面板的新增產能來看，光是今年上半年就有華星光電（CSOT）11代線和惠科（HKC）新的8.6代線陸續量產，年底又有夏普（Sharp）廣州的10.5代線投入生產，偏光片供需結構出現失衡狀況，「不過整體偏光片的供給面積仍大於需求面積。」

TrendForce指出，過去幾年偏光片廠為降低成本，或是提升信賴性表現，偏光片中的TAC膜被PMMA／PET膜及COP膜取代的比例持續提高，但Non-TAC膜的供應較為寡占，且擴產速度緩慢，加上偏光片廠商產能的擴產，也沒有跟上大世代面板廠放量的腳步，才讓今年偏光片的供應相對吃緊。

TrendForce認為，對面板廠而言，可能會面臨緊急加量的訂單無法滿足或是交期延後等狀況，但還不至於影響面板出貨。然而，多數電視面板價格已接近現金成本，但偏光片的價格卻沒有降價空間，「對面板廠來說最大的衝擊還是議價難度增加。」

據TrendForce計算，2019年偏光片全年有效產能預計達5.66億平方公尺，前三大廠商分別為LG化學、日東光電與住友化學，合計市占率高達65%，短時間內地位難被撼動。三星SDI排名第四，占全球產能的9%。台廠誠美材、明基材與力特共占15%；中國廠商盛波光電、三利譜及勝寶萊則約8%；其餘廠商則占約3%。

TrendForce預期從2020年起，中國廠商的影響力將顯著提升，若屆時錦江集團旗下盛波光電的2.5米產線量產，加上昆山奇美2.5米產能全部打開，中國偏光片廠商占全球產能的比重將首次超過雙位數，來到11%。