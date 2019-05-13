友達系列Mini LED產品 搶攻全方位智慧生活商機

2019-05-13 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）今（13）日宣布將於5月14日至16日，參加美國聖荷西的年度全球顯示技術盛會「2019 SID顯示週（Display Week 2019）」，展出全系列尖端面板技術。

友達將展出2.9吋至32吋系列採用Mini LED背光技術之超高亮度及高動態對比顯示面板，涵蓋電競、VR、專業應用等領域。此外，全球最高120 Hz刷新率的15.6吋UHD 4K LTPS筆記型電腦面板、多片面板全貼合拼接的曲面車用顯示器，以及作為醫療、金融、安全監控等用途的高階顯示技術也在展示之列。

高規電競顯示器塑造沉浸式震撼遊戲體驗

針對高階電競筆電應用，友達17.3吋UHD 4K LTPS面板採用Mini LED背光技術，具備240調光分區數（Dimming Zones），最高亮度超過1,000nits，符合VESA DisplayHDR最高等級，展現精細逼真的畫面細節，3.5mm的模組厚度也讓電競玩家享有最佳便攜優勢。15.6吋LTPS面板集結畫質和刷新率之最，同時具備UHD 4K（3840 x 2160）高解析度，以及全球最高120 Hz刷新率及8.3ms快速反應時間，不僅滿足玩家競速需求，也適用於專業及二合一筆記型電腦應用。

針對VR頭戴式顯示器應用，友達2.9吋LTPS面板具備3456 x 3456高解析及1,688PPI超精細畫質，採用主動式矩陣電路驅動Mini LED背光模組設計達到2,304個調光分區，以極致細膩和具豐富層次的高動態對比影像，打造無比真實的遊戲體驗。

「一體化曲面車用面板」展現高度彈性設計優勢，智慧車HMI人機界面裝置的發展，帶動面板需求大幅度提升。友達掌握市場脈動，開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板，如大型駕駛艙曲面顯示器結合12.3吋儀錶板、20吋中控台及副駕駛座面板，具備高亮度和高解析畫質，以及1,200R曲率和一體成型的流線外觀。由12.3吋儀錶板及12.3吋中控台顯示器組成的V型駕駛艙顯示器，擁有300R曲率，搭載採用特殊冷彎技術的保護玻璃，展現精準優異的畫質。

友達在導入智慧車HMI人機界面裝置技術的同時，也成功克服曲面的製程挑戰，維持優異的亮度水準，如12.3吋儀錶板面板具備750R曲率，搭配多分區數動態背光，擁有1,000 nits高亮度及高動態對比畫質。14.5吋LTPS中控台顯示器整合內嵌式觸控及曲面設計，面板彎曲位置在TDDI（觸控面板感應晶片）之側，不僅與內裝緊密結合且更為輕薄，滿足更直覺與便利的駕駛體驗。

尖端顯示技術助攻全方位智慧生活發展

針對專業市場需求，友達提供各式最佳應用方案。其中32吋UHD 4K專業監視器面板採用直下式Mini LED背光源，1,152個調光分區最高亮度可達1,000 nits，符合VESA DisplayHDR規範的最高等級。此外，具備全平面無邊框的時尚設計，並搭載量子點廣色域技術，色彩飽和度超越NTSC 100%，特別適用於影像剪輯、遊戲製作、繪圖設計等專業用途，可呈現清晰、細膩的影像及精準的色彩。

針對醫療應用，友達開發一系列高解析、廣色域、高亮度及高對比液晶面板，分別應用於超音波、成像造影、內窺及微創手術等專業醫療用途。其中23吋超音波醫療顯示器，維持在輕薄機構設計下，具備2,200:1超高對比及暗室大視角極低色偏優勢，可呈現極細膩的灰階層次，使醫生在診療時做出更精準的判斷。

針對智慧零售及金融應用，友達推出結合近場通訊（NFC，Near-Field Communication）設計的13.3吋Full HD面板，支援金融法規範至多4公分的感應距離。面板顯示區域特別針對POS、販賣機及行動支付等用途進行設計，以特定區域的感應設計提高交易安全性。