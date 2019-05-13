明基材於SID顯示周 展示車載應用解決方案

2019-05-13 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



隨著車載應用需求增加，提高駕駛安全係數與舒適度一直是車用廠商的首要考慮。明基材料（8215）將參加2019年5月14日至16日於美國加州聖荷西舉辦的SID顯示週（Display Week） 。展覽一大亮點「車載應用解決方案」主題展區─展示車用螢幕「光控制薄膜」的光反射控制技術，從滿足使用者的隱私保護出發。

明基材表示，「光控制薄膜技術」改善車用螢幕顯示與車窗鏡面間的反射。透過調整駕駛者觀看中控螢幕與儀錶板之光源，提升在強烈陽光下與夜晚面板的可讀性。使用明基材料獨家微結構技術─光控制薄膜可抑制白天強烈的太陽光，並減少夜間面板亮度的視覺干擾影響。提升駕駛安全係數與舒適度至更高的規格標準，確保不同情境下的行車安全，也是車用產業長遠追求的目標。

明基材針對車載解決方案研發節能PNLC（Polymer Network Liquid Crystal）反向調光膜應用於車窗夾層結構，從滿足使用者隱私保護及增強乘客舒適性等需求出發，成功突破傳統PDLC斷電呈現霧態的應用限制。

PNLC讓透明時不需通電，而通電後恢復成霧狀玻璃，打造隱密高效能車窗。明基材料的PNLC薄膜可應用於汽車玻璃，與現有的膠合層壓工藝相容。PNLC薄膜通過連續RTR卷對卷輕量化生產技術製造，可適用於多元變化的曲面。