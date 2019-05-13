人民和媒體至上，客戶先擺一旁…從郭董不出席董事會，看鴻海對未來的佈局

2019-05-13 12:16 商業周刊 黃靖萱／商業周刊



鴻海董事長郭台銘宣布將參選總統，並表示自己已淡出鴻海。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

這是一場沒有郭台銘的董事會，但很快的，不只是董事會，我們將看到的是沒有郭台銘的鴻海。

一句「我已淡出鴻海，」郭台銘5月10日照樣到台中跑選舉行程，甚至跑去和曾被他批評浪費教育資源的雞排博士，來個大和解，也要缺席鴻海董事會。

從幫記者綁鞋帶，再對雞排博士說自己「有眼不識泰山」，在科技業界以服務客戶聞名的郭台銘，為爭取國民黨總統候選人提名、衝民調，已進入把「 人民和媒體」當成客戶的競選模式，股民和客戶，只能先暫放一旁。

因此郭台銘事先就預告，10日的董事會，將決定新任董事候選人名單，誰在新的名單內，誰就有機會。

鴻海新一屆董事候選人名單，分別為郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳，以及三名獨立董事，分別是王國城、郭大維及龔國權。

新進的人選中，有掌管鴻海集團L次集團的盧松青、領軍鴻海半導體事業S次集團的劉揚偉、FII工業富聯副董事長李傑。而E次集團、夏普會長戴正吳則是事隔幾年後，再度進入董事會。

亞太電信董事長呂芳銘則是繼續在董事會中，只是從鴻景國際的法人代表，變為自然人的身份。法人代表董事和自然人董事的差別，就在於前者隨時可能被更換，由背後法人主導，淪為橡皮圖章，被稱為公司治理的亂源。自然人董事則是主流推動方向，以維持企業穩健專業的經營。

一位本土券商總經理認為，「黃秋蓮是法人界最不想接受（郭台銘離開），但最能接受的人選。」但最讓人意外的是，名單裡卻不見鴻海總財務長、被稱為「錢媽媽」的黃秋蓮，事實上，郭台銘在這次赴美和川普見面前，就曾與黃秋蓮討論新董事名單，也提起由她擔任董事長，但黃秋蓮卻表達不願意出任的態度。

這是台灣史上最大型集團的接班。4月中，郭台銘突然宣布參加國民黨總統候選人黨內初選，這讓他勢必得在短時間內，和自己一手建立起的鴻海帝國切割。

由新董事名單可以嗅出，鴻海將走向拆分、分治的終局。

誰可能成為郭台銘欽點的委員，或輪值董事長？得深入郭台銘的用人哲學。

攤開鴻海集團動輒掌管上千億營收的各個次集團、轉投資公司的領導人名單，郭台銘的核心幹部，其實分成4個類型。

最內圈是親人，例如被稱為「錢媽」的集團大掌櫃黃秋蓮；再來是兄弟，是一起打拚患難過的，如鴻騰精密董事長盧松青；光譜再往外的是老臣，如戴正吳及呂芳銘，除黃秋蓮外，這3人都已是一家規模百億公司的董事長，戰功彪炳。最外圈則是其他專業經理人。

此次董事名單，讓鴻海內部人都沒猜到的，就是劉揚偉。他其實12年前才加入鴻海擔任特助，之後曾負責現己結束的主機板業務，算是外圈的專業經理人。但他曾任聯電旗下聯陽美國子公司擔任副總經理的經歷，讓郭台銘在成立專責半導體事業時，把他調任該次集團的負責人，今年初，更接下鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎董事長。

而李傑，是鴻海去年切割出、營收約1兆9000億元的FII副董事長，他因為曾擔任白宮顅問，有國際化的形象。「很明顯，這4個人都代表了他們領軍的企業，對鴻海的重要性，」一位鴻海中高階主管觀察。

但這份名單還得待6月21日股東會後，再召開一次董事會推舉董事長人選。但過去由郭台銘一人強勢領導的局面，未來即使選出董事長，最有可能朝向台塑集團有集體決策功能的行政中心制，或者像華為的輪值董事長制發展。

只不過，「少了強人管理者後，鴻海子公司將各自為政。」美銀美林證券的最新報告擔憂，在占鴻海獲利6成的工業富聯（FII）掛牌上市後，鴻海與子公司間就出現了估值折價效應。而鴻海集團仍在持續進行分拆計畫，例如最新的相機模組業務。「進一步的分拆，可能會擴大鴻海的估值折價，傷害鴻海股價。」

當鴻海進入分治時代，股價面臨被邊緣化的壓力，這將是力爭總統寶座的郭台銘，得面對的新課題。

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