打造蘋果AR裝置 台廠沾光

廣達副董事長暨總經理梁次震透露，廣達擴增實境（AR）眼鏡技術已到位，正努力朝大量出貨目標前進中。業界認為，廣達應是為蘋果與非蘋大廠打造AR裝置，尤其以蘋果AR產品最受矚目，最快今年下半年或明年問世，不僅為廣達增添動能，也為正崴、揚明光等台廠業績增添柴火。

市場傳出，AR眼鏡的結構組成主要是以機殼、鏡頭、感測器為主，其中，可成負責供應眼鏡的邊框，揚明光則供貨鏡頭，廣達、正崴負責組裝。

廣達一向不評論客戶與訂單。梁次震說，AR穿戴裝置在硬體的主要問題，是要做得更輕薄，這方面，廣達的技術已經準備好了，但目前軟體應用不夠多，成為AR發展的限制，等應用多了之後，才會大量推廣。

廣達董事長林百里則公開喊話，廣達在AR眼鏡是世界上最強的公司，由於AR及人工智慧（AI）等產品的價值與毛利較高，廣達希望經由提升這些高毛利產品的比重，來脫離「毛三道四」的狀況。

廣達證實AR朝大量出貨目標前進，引起業界高度關注，業界認為應是趕搭今年下半年或明年推出的蘋果AR穿戴新品，以及Google等非蘋業者AR產品量產有關。市場更聚焦蘋果AR裝置，能為全球科技業與台灣供應鏈帶來的新氣象。

先前市場傳出，蘋果AR產品將在今年第4季開始投產，配備深度感測器等技術，並與iPhone一起搭配使用，由iPhone負責運算、連網、室內定位與室外定位，頭戴式AR裝置負責顯示，正崴可望獲得相關組裝訂單，成為長期獲利的重要動能。

也有消息傳出，蘋果的AR新產品是可以提供消費者體驗混合實境（MR）的新產品，可能以頭盔方式呈現，並強化蘋果先前打造的ARKit生態體系。此頭戴裝置提供的MR體驗建構在視訊透視系統上，由揚明光供應光學件。