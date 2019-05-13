貿易戰越演越烈 伺服器廠轉移生產基地
根據美國貿易代表署（USTR）先前公布的中國2,000億美元徵稅清單，主要包括電子通訊設備、電腦相關零組件、家具、汽車零組件等，市場法人表示，伺服器廠方面，部分廠商已在去年陸續將產能移出中國，遷回台灣或第三地，因此預期生產鏈的實際衝擊應比心理層面影響低。
儘管中國副總理劉鶴9日抵達華盛頓，試圖挽救貿易戰擴大，但美國仍於台灣時間10日中午12點01分，如期對中國2千億美元商品加徵關稅，包括ODM廠之伺服器主機板目前已被課10%關稅，川普揚言將上調至25%。
市場分析師表示，伺服器大廠廣達（2382）於北美無系統組裝廠，因此輸往北美ISP客戶之伺服器主機板將面臨關稅問題；儘管廣達自去年底已積極在台灣建立新的SMT產線，今年已投產，可因應部分客戶訂單，但目前在台產能還未能支應所有伺服器出貨，因此影響較同業大。
英業達（2356）自去年底開始在台建立新的SMT產線，因應貿易戰開打後的關稅問題，所幸目前已投產，且英業達在墨西哥有組裝廠，僅部分以主機板型態輸美之訂單將受到關稅影響，判斷現有在台產能尚可因應受到影響之伺服器訂單。
至於，緯穎（6669）伺服器產品皆以機櫃型態輸美，且在墨西哥有組裝廠，因此主機板先輸往墨西哥進行系統整合後再輸入美國，不受關稅影響。此外，緯穎已在台建立好1條SMT產線 ，預估今年底第2條產線將完工，第3條也會在後期陸續完工，因應客戶未來需求做立即性的調度。
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