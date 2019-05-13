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罷工怒火為何再起？長榮航空的勞資爭議

全球平板Q1出貨量年減5% 蘋果穩居龍頭寶座

2019-05-13 10:28經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

平板市場持續面臨衰退，研調機構Strategy Analytics指出，今年第一季全球平板出貨量下滑5%，但蘋果受惠新款iPad助攻，市佔率上升到27.1%，穩居龍頭寶座。

研調機構Strategy Analytics出示最新研究報告，今年首季因激烈的價格競爭，為許多Android平板廠商帶來巨大壓力，但有幾家公司表現優秀。蘋果、華為、亞馬遜和微軟各自都找到了發揮優勢並獲得市佔率成長，而其它品牌正在努力尋找動力。

今年首季全球平板出貨3,670萬台，年減5%;而蘋果首季出貨990萬台，較去年同期成長9%，推動其全球平板市佔率達到27％，穩居平板龍頭寶座位置。

Strategy Analytics指出，新的iPad Pro產品組合本季勢頭強勁，平均銷售價格（ASP）從2018年首季的451美元上升至該季度的490美元。教育仍然是蘋果的一個好機會，因為學校通常有不同用處的個人電腦和平板電腦

首季平板廠商出貨前五名分別為蘋果、三星、華為、亞馬遜及聯想。以出貨量成長幅度來看，相比去年，亞馬遜成長居冠、其次則為蘋果及華為，至於三星、聯想則雙雙下滑。

Strategy Analytics聯網計算研究服務總監Eric Smith指出，由於一些促銷折扣，亞馬遜在聖誕季之後的季度表現優異，推動其出貨量比一年前高出21％。華為則年增8%，並仍在吞噬其Android競爭對手的市佔率，尤其是在EMEA和中國。

Strategy Analytics表示，大多數Windows可拆卸2-in-1廠商都瞄準高端的企業用戶，以獲取更高的利潤，但擁擠的市場限制所有廠商同時增長，尤其是現在蘋果在此價格段憑藉三款iPad Pro型號強勢競爭。由於重點關注較大的消費市場，Windows市佔率實際下降了1個百分點至14％。

平板電腦蘋果華為
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