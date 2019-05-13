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罷工怒火為何再起？長榮航空的勞資爭議

吳郭會登場 郭台銘帶一頂帽子當伴手禮

2019-05-13 10:24經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今（13）日上午前往國民黨中央黨部與黨主席吳敦義見面會談，在大批媒體守候下，郭台銘僅表示先見面完再談，媒體詢問有沒有帶什麼伴手禮，郭台銘揚起手中的帽子說，帶了一頂國旗帽。

郭台銘連日來行程滿滿，昨日在臉書貼文，除了對媽媽及太太說「我愛妳們謝謝妳們辛苦了」，也在文末祝福天下所辛苦的媽媽們母親節快樂；另外，他同時再度解釋對台灣經濟的看法。

郭台銘說，目前台灣如果還不走國際型經濟的話，就還會是「悶經濟」、「平庸式經濟」，沒有結構性改變的話，年輕人的薪水就「只」能拿這麼多，所以台灣經濟是無望的。他表示，整段內容要表達的意思就是台灣經濟不好、年輕人低薪問題嚴重要解決，「因此我當選會將解決年輕人低薪問題列為首要工作」。

針對國民黨的初選時程，及如何辦理等，國民黨主席吳敦義分別與各有意參選的人見面，今日上午則是與郭台銘見面，郭台銘上午準時到達國民黨中央黨部，不過，並未先與媒體發表談話。

鴻海4月營收3,797.86億元，創歷年同期新高，月增0.84%，年增10.41%，累計今年前4月營收1.436兆元，年增4.71%，創歷年同期新高；上周董事會也通過擬配發每股4元現金股利，現金盈餘配發率約49.8%。

鴻海今日股價仍是開低走低的表現，早盤以83.5元開低，盤中下探至81.8元，跌勢加重，跌幅逾2%。

國民黨鴻海
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