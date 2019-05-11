鴻海新董座 呂芳銘、劉揚偉呼聲高

2019-05-11 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



鴻海公布新一屆董事候選人名單，呂芳銘（左起）、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳入列，有機會在後郭台銘時代，成為鴻海的首任接班人。 （本報系資料庫） 分享 facebook 鴻海昨（10）日公布新任董事候選人名單，六名董事中，除了董事長郭台銘之外，呂芳銘由法人代表轉為自然人，呼聲最高；鴻海集團中生代代表劉揚偉以黑馬之姿，同樣以自然人身份，首度入列董事會成員，引起市場高度關注。

針對鴻海集團接班議題，郭台銘日前預告，下屆董事會候選名單中，「誰在名單就有機會當鴻海董事長」。各方臆測可能接掌董座人選包括總財務長黃秋蓮、富智康代理主席池育陽，並未在董事名單中。

昨天鴻海公布新一屆董事候選人名單，分別為郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳，以及三名獨立董事，分別為王國城，郭大維及龔國權。

郭台銘昨晚再度重申，他不會再擔任鴻海董事長，將在新任董事名單中，推舉出新的董事長，並在6月21日股東會後的董事會決定。外界分析，除了郭台銘之外，呂芳銘及劉揚偉均為自然人身份，盧松青、戴正吳及李傑則為投資公司法人代表，五位董事均有機會在後郭台銘時代，成為鴻海的首任接班人。

現任亞太電信董事長的呂芳銘，是鴻海集團進入電信產業，切入第四代行動通訊（4G）的重要掌舵手，據了解，當年郭董要亞太做4G時，他最反對，還曾仔細為郭董分析從事4G對集團的利弊，但仍服從老闆最終決定，他敢說又會做事的個性獲郭董欣賞，目前負責集團5G布局，是鴻海轉型8K＋5G生態系的大將。

劉揚偉是鴻海集團半導體部門負責人，在4月17日郭台銘表態參選總統時，劉揚偉隨行在側。繼投資夏普之後，鴻海之前把併購對象瞄準到東芝記憶體，進而成立S次集團，就是由劉揚偉擔任總經理。

盧松青是鴻騰精密（FIT）董事長，雖然盧松青較少在媒體前露面，但掌握鴻海的起家事業—連接器，他在鴻海成立的第三年加入，熟稔業務、生產、採購流程，數字邏輯能力強。

戴正吳是夏普會長，鴻海投資夏普後，奉郭台銘指示進駐，他一人重整百年老店，因善於日文、把鴻海精實生產帶到日本，僅花一年讓夏普轉盈，後重返東証一部，即便身為高層在日本仍住員工宿舍，被稱為鴻海的征夷大將軍「德川家康」。