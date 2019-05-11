親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

鴻海新董座 呂芳銘、劉揚偉呼聲高

2019-05-11 00:43經濟日報 記者蕭君暉／台北報導

鴻海公布新一屆董事候選人名單，呂芳銘（左起）、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳入...
鴻海公布新一屆董事候選人名單，呂芳銘（左起）、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳入列，有機會在後郭台銘時代，成為鴻海的首任接班人。 （本報系資料庫）
分享
鴻海昨（10）日公布新任董事候選人名單，六名董事中，除了董事長郭台銘之外，呂芳銘由法人代表轉為自然人，呼聲最高；鴻海集團中生代代表劉揚偉以黑馬之姿，同樣以自然人身份，首度入列董事會成員，引起市場高度關注。

針對鴻海集團接班議題，郭台銘日前預告，下屆董事會候選名單中，「誰在名單就有機會當鴻海董事長」。各方臆測可能接掌董座人選包括總財務長黃秋蓮、富智康代理主席池育陽，並未在董事名單中。

昨天鴻海公布新一屆董事候選人名單，分別為郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳，以及三名獨立董事，分別為王國城，郭大維及龔國權。

郭台銘昨晚再度重申，他不會再擔任鴻海董事長，將在新任董事名單中，推舉出新的董事長，並在6月21日股東會後的董事會決定。外界分析，除了郭台銘之外，呂芳銘及劉揚偉均為自然人身份，盧松青、戴正吳及李傑則為投資公司法人代表，五位董事均有機會在後郭台銘時代，成為鴻海的首任接班人。

現任亞太電信董事長的呂芳銘，是鴻海集團進入電信產業，切入第四代行動通訊（4G）的重要掌舵手，據了解，當年郭董要亞太做4G時，他最反對，還曾仔細為郭董分析從事4G對集團的利弊，但仍服從老闆最終決定，他敢說又會做事的個性獲郭董欣賞，目前負責集團5G布局，是鴻海轉型8K＋5G生態系的大將。

劉揚偉是鴻海集團半導體部門負責人，在4月17日郭台銘表態參選總統時，劉揚偉隨行在側。繼投資夏普之後，鴻海之前把併購對象瞄準到東芝記憶體，進而成立S次集團，就是由劉揚偉擔任總經理。

盧松青是鴻騰精密（FIT）董事長，雖然盧松青較少在媒體前露面，但掌握鴻海的起家事業—連接器，他在鴻海成立的第三年加入，熟稔業務、生產、採購流程，數字邏輯能力強。

戴正吳是夏普會長，鴻海投資夏普後，奉郭台銘指示進駐，他一人重整百年老店，因善於日文、把鴻海精實生產帶到日本，僅花一年讓夏普轉盈，後重返東証一部，即便身為高層在日本仍住員工宿舍，被稱為鴻海的征夷大將軍「德川家康」。

李傑是富士康工業互聯網（FII）副董事長，也是工業大數據專家，目前擔任美國辛辛那提大學特聘講座教授，並在2016年被美國製造學會，選為美國30位最有遠見的智能造人物。李傑也被稱為工業人工智慧教父。

鴻海新任董事候選人名單 圖／經濟日報提供
鴻海新任董事候選人名單 圖／經濟日報提供
分享

鴻海4G夏普
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

郭董發豪語 台商回流衝5兆

2019-05-11 00:48

郭台銘退居第二線 鴻海接班人最怕螺絲鬆

2019-05-10 21:58

郭台銘：我不會再擔任鴻海董事長 證明參選到底決心

2019-05-10 19:45

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

2019-05-10 19:35

不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！

2019-05-10 14:32

郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則

2019-05-10 13:28

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:32

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:25

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:50

Google強攻車聯網 帶旺台廠

2019-05-10 02:00

群創連二虧 上季大賠37億

2019-05-10 00:16

尚志淨值恐轉負 面臨下市

2019-05-10 00:16

避開產能競賽 群創布局新事業

2019-05-10 00:08

尚志未搭上主流 種下敗因

2019-05-10 00:08

蔡總統視察橋頭園區 估年產值1800億

2019-05-10 00:02

英特爾看淡獲利 不利PC鏈

2019-05-09 23:52

光寶科產品結構優化 拉高毛利率

2019-05-09 23:51

光寶6月改選 接班布局明朗

2019-05-09 23:51

CPU雙雄駁火 台積成關鍵

2019-05-09 23:45

光寶少主企圖心 聚焦物聯網

2019-05-09 23:44

Pixel增平價手機 吸睛

2019-05-09 23:34

又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10
看更多

熱門文章

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

2019-05-10 19:35

不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！

2019-05-10 14:32

理專弊案頻傳 顧立雄火了

2019-05-10 03:02

上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他

2019-05-10 10:05

熱錢落跑 股匯雙殺

2019-05-10 01:14

郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則

2019-05-10 13:28

立委爆料多出6萬張保單出問題 南山人壽堅持僅15萬張

2019-05-10 13:30

保時捷點火 豪華休旅車開戰

2019-05-10 02:08

神祕電子零件廠 豪砸330億

2019-05-10 02:19

影／鴻海下午召開董事會 郭台銘「我已淡出鴻海」

2019-05-10 13:02

美決定對中加徵關稅25％ 經濟部：這些產品慘了

2019-05-10 17:24

目標到期債 未發現違約風險

2019-05-10 03:02

貿易戰談判結局難料 法人：這情況出現就進場

2019-05-10 18:53

南山砸7.4億 買桃園物流中心

2019-05-10 03:02

夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦

2019-05-10 11:56

想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報

2019-05-10 12:10

長榮空服員下周罷工投票 地勤發起綠絲帶活動反霸凌

2019-05-10 16:23

禁搭便車+勞工董事 長榮空服向交部提兩訴求

2019-05-10 19:28

美中貿易戰讓台商措手不及 如何避免被「懲罰」這樣做

2019-05-10 19:09

Google強攻車聯網 帶旺台廠

2019-05-10 02:00

長榮航反制罷工三措施違法？ 各方觀點一次看懂

2019-05-10 20:24

台商回流新KPI 衝5,000億

2019-05-10 02:19

金融整併 可思考的方向

2019-05-10 03:02

影／長榮空服員申請不當勞動行為裁決 批長榮威權恐嚇

2019-05-10 16:57

中信ATM傍晚全台當機 7點半恢復正常

2019-05-10 21:28

郭台銘：我不會再擔任鴻海董事長 證明參選到底決心

2019-05-10 19:45

一晚進帳13.6億元 微風之夜業績創17年新高

2019-05-10 21:48

金管會推Bank3.0 民營銀行積極度勝公股銀行

2019-05-10 12:34

美如期開徵「25%關稅」 經濟部：對台影響持續擴大

2019-05-10 17:15

中租 獲利拚增雙位數

2019-05-10 03:02

郭台銘退居第二線 鴻海接班人最怕螺絲鬆

2019-05-10 21:58

閃美中貿易戰火 3產業台商急回流

2019-05-10 18:53

一個月內賣破4萬顆 全台粽子王是這間老字號五星飯店

2019-05-10 15:51

名家觀點／堵住大戶逃稅的裁罰漏洞

2019-05-10 02:34

經營策略／謝志宏…發動併購 驅動創新

2019-05-10 04:18

獨董證照制…證交所研議

2019-05-10 03:02

創見：記憶體供給產能調節 跌價可望趨緩

2019-05-10 11:04

中美貿易戰最終談判 台商3大自保之道

2019-05-10 13:12

5月10日重要財經行事曆／鴻海董事會

2019-05-10 08:14

南山境界系統舊版難重啟遭擱置 工會怨金管會遭綁架

2019-05-10 20:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top