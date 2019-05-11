郭台銘淡出鴻海 5董事接班人選出爐

鴻海董事長郭台銘昨天表示：「我淡出鴻海了！」下午將在台中與中小企業主座談，因此不會出席鴻海董事會。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

鴻海昨天舉行董事會，提出新的董監事名單。鴻海董事長郭台銘說，「我已經淡出鴻海了」，「未來不會再擔任董事長」，只會擔任董事。至於未來營運？郭台銘說，等董事會開完，看股票反應就知道了，鴻海未來會經營得很好。

不再當董事長 證明參選決心

郭台銘昨晚在台中宣布，「我絕對不再擔任董事長，證明我參選到底的決心」。

鴻海昨晚公布新任董事候選人名單，分別為：郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳；以及三名獨立董事候選人名單，分別為王國城，郭大維及龔國權。

郭台銘表示，將在新任董事名單中，推舉出新的董事長，並在六月二十一日股東會後的董事會決定。法人分析師表示，其他五位新任董事，均有機會在後郭台銘時代，成為鴻海的首任接班人。

呂芳銘、劉揚偉接董座 呼聲高

值得注意的是，郭台銘、呂芳銘及劉揚偉這次是以自然人身分擔任董事，由於自然人身分，不像法人董事可以隨意改派，因此，外界猜測，未來鴻海董事長的人選，以呂芳銘及劉揚偉呼聲較高。不過，人選未確定前，五位董事都可能出線。

現任亞太電信董事長的呂芳銘，是鴻海集團進入電信產業、切入4G的重要掌舵手，據悉，當年郭董要亞太做4G時他最反對，還曾仔細為郭分析，從事4G對集團的利弊，但仍服從老闆最終決定，他敢說又會做事的個性獲郭董欣賞，目前負責集團5G布局，是鴻海積極轉型8K＋5G生態系的大將。

劉揚偉是鴻海集團半導體部門負責人。繼投資夏普之後，鴻海之前把併購對象瞄準到東芝記憶體，進而成立Ｓ次集團，就是由劉揚偉擔任總經理。

盧松青是鴻騰精密（FIT）董事長，雖然盧松青較少在媒體前露面，但掌握鴻海的起家事業—連接器，他在鴻海成立的第三年加入，熟稔業務、生產、採購流程，數字邏輯能力強。

戴正吳是夏普會長，在鴻海投資夏普後，奉郭台銘指示進駐，他一人重整百年老店，僅花一年讓夏普轉虧為盈，後重返東証一部。

李傑是富士康工業互聯網（FII）副董事長，也是工業大數據專家，目前擔任美國辛辛那提大學特聘講座教授。