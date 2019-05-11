親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

郭台銘淡出鴻海 5董事接班人選出爐

2019-05-11 00:15聯合報 記者洪敬浤蕭君暉／綜合報導

鴻海董事長郭台銘昨天表示：「我淡出鴻海了！」下午將在台中與中小企業主座談，因此不...
鴻海董事長郭台銘昨天表示：「我淡出鴻海了！」下午將在台中與中小企業主座談，因此不會出席鴻海董事會。 記者宋健生／攝影
分享

鴻海昨天舉行董事會，提出新的董監事名單。鴻海董事長郭台銘說，「我已經淡出鴻海了」，「未來不會再擔任董事長」，只會擔任董事。至於未來營運？郭台銘說，等董事會開完，看股票反應就知道了，鴻海未來會經營得很好。

不再當董事長 證明參選決心

郭台銘昨晚在台中宣布，「我絕對不再擔任董事長，證明我參選到底的決心」。

鴻海昨晚公布新任董事候選人名單，分別為：郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳；以及三名獨立董事候選人名單，分別為王國城，郭大維及龔國權。

郭台銘表示，將在新任董事名單中，推舉出新的董事長，並在六月二十一日股東會後的董事會決定。法人分析師表示，其他五位新任董事，均有機會在後郭台銘時代，成為鴻海的首任接班人。

呂芳銘、劉揚偉接董座 呼聲高

值得注意的是，郭台銘、呂芳銘及劉揚偉這次是以自然人身分擔任董事，由於自然人身分，不像法人董事可以隨意改派，因此，外界猜測，未來鴻海董事長的人選，以呂芳銘及劉揚偉呼聲較高。不過，人選未確定前，五位董事都可能出線。

現任亞太電信董事長的呂芳銘，是鴻海集團進入電信產業、切入4G的重要掌舵手，據悉，當年郭董要亞太做4G時他最反對，還曾仔細為郭分析，從事4G對集團的利弊，但仍服從老闆最終決定，他敢說又會做事的個性獲郭董欣賞，目前負責集團5G布局，是鴻海積極轉型8K＋5G生態系的大將。

劉揚偉是鴻海集團半導體部門負責人。繼投資夏普之後，鴻海之前把併購對象瞄準到東芝記憶體，進而成立Ｓ次集團，就是由劉揚偉擔任總經理。

盧松青是鴻騰精密（FIT）董事長，雖然盧松青較少在媒體前露面，但掌握鴻海的起家事業—連接器，他在鴻海成立的第三年加入，熟稔業務、生產、採購流程，數字邏輯能力強。

戴正吳是夏普會長，在鴻海投資夏普後，奉郭台銘指示進駐，他一人重整百年老店，僅花一年讓夏普轉虧為盈，後重返東証一部。

李傑是富士康工業互聯網（FII）副董事長，也是工業大數據專家，目前擔任美國辛辛那提大學特聘講座教授。

郭台銘郭董半導體
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

鴻海新董座 呂芳銘、劉揚偉呼聲高

2019-05-11 00:43

郭董發豪語 台商回流衝5兆

2019-05-11 00:48

財經觀點／迎接5G雲世代 須智慧布局

2019-05-10 23:52

郭台銘退居第二線 鴻海接班人最怕螺絲鬆

2019-05-10 21:58

郭台銘：我不會再擔任鴻海董事長 證明參選到底決心

2019-05-10 19:45

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

2019-05-10 19:35

不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！

2019-05-10 14:32

郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則

2019-05-10 13:28

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:32

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:25

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:50

Google強攻車聯網 帶旺台廠

2019-05-10 02:00

群創連二虧 上季大賠37億

2019-05-10 00:16

尚志淨值恐轉負 面臨下市

2019-05-10 00:16

避開產能競賽 群創布局新事業

2019-05-10 00:08

尚志未搭上主流 種下敗因

2019-05-10 00:08

蔡總統視察橋頭園區 估年產值1800億

2019-05-10 00:02

英特爾看淡獲利 不利PC鏈

2019-05-09 23:52

光寶科產品結構優化 拉高毛利率

2019-05-09 23:51

光寶6月改選 接班布局明朗

2019-05-09 23:51

CPU雙雄駁火 台積成關鍵

2019-05-09 23:45

光寶少主企圖心 聚焦物聯網

2019-05-09 23:44

Pixel增平價手機 吸睛

2019-05-09 23:34

又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10
看更多

熱門文章

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

2019-05-10 19:35

不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！

2019-05-10 14:32

理專弊案頻傳 顧立雄火了

2019-05-10 03:02

上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他

2019-05-10 10:05

郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則

2019-05-10 13:28

立委爆料多出6萬張保單出問題 南山人壽堅持僅15萬張

2019-05-10 13:30

美決定對中加徵關稅25％ 經濟部：這些產品慘了

2019-05-10 17:24

影／鴻海下午召開董事會 郭台銘「我已淡出鴻海」

2019-05-10 13:02

目標到期債 未發現違約風險

2019-05-10 03:02

貿易戰談判結局難料 法人：這情況出現就進場

2019-05-10 18:53

夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦

2019-05-10 11:56

南山砸7.4億 買桃園物流中心

2019-05-10 03:02

想儘早領到退稅 3種人10日前得完成申報

2019-05-10 12:10

長榮空服員下周罷工投票 地勤發起綠絲帶活動反霸凌

2019-05-10 16:23

禁搭便車+勞工董事 長榮空服向交部提兩訴求

2019-05-10 19:28

長榮航反制罷工三措施違法？ 各方觀點一次看懂

2019-05-10 20:24

一晚進帳13.6億元 微風之夜業績創17年新高

2019-05-10 21:48

美中貿易戰讓台商措手不及 如何避免被「懲罰」這樣做

2019-05-10 19:09

中信ATM傍晚全台當機 7點半恢復正常

2019-05-10 21:28

金融整併 可思考的方向

2019-05-10 03:02

影／長榮空服員申請不當勞動行為裁決 批長榮威權恐嚇

2019-05-10 16:57

郭台銘：我不會再擔任鴻海董事長 證明參選到底決心

2019-05-10 19:45

金管會推Bank3.0 民營銀行積極度勝公股銀行

2019-05-10 12:34

美如期開徵「25%關稅」 經濟部：對台影響持續擴大

2019-05-10 17:15

中租 獲利拚增雙位數

2019-05-10 03:02

郭台銘退居第二線 鴻海接班人最怕螺絲鬆

2019-05-10 21:58

閃美中貿易戰火 3產業台商急回流

2019-05-10 18:53

一個月內賣破4萬顆 全台粽子王是這間老字號五星飯店

2019-05-10 15:51

名家觀點／堵住大戶逃稅的裁罰漏洞

2019-05-10 02:34

經營策略／謝志宏…發動併購 驅動創新

2019-05-10 04:18

創見：記憶體供給產能調節 跌價可望趨緩

2019-05-10 11:04

獨董證照制…證交所研議

2019-05-10 03:02

南山境界系統舊版難重啟遭擱置 工會怨金管會遭綁架

2019-05-10 20:58

中美貿易戰最終談判 台商3大自保之道

2019-05-10 13:12

5月10日重要財經行事曆／鴻海董事會

2019-05-10 08:14

美漲關稅 外銀：人民幣最糟貶到8字頭

2019-05-10 15:01

大江購物與包豪氏義賣Superdry等品牌 所得捐真善美

2019-05-10 15:22

樂齡大未來論／承業：智能科技 長照好幫手

2019-05-10 02:34

高績效教練／決策+執行 落實五字訣

2019-05-10 04:18

謹記「菜籃投資法」、「換匯小撇步」 出國旅遊不是夢！

2019-05-10 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top