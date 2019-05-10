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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

2019-05-10 19:35經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海今（10）日晚上公布新任董事名單，分別為郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青...
鴻海今（10）日晚上公布新任董事名單，分別為郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳，以及三名獨立董事，分別為王國城，郭大維及龔國權。 圖／聯合報系資料照片
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鴻海今（10）日晚上公布新任董事名單，分別為郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳，以及三名獨立董事，分別為王國城，郭大維及龔國權。

值得注意的是，郭台銘、呂芳銘及劉揚偉是以自然人身份擔任董事，由於法人董事可以隨意改派，自然人不行，因此，外界猜測，未來鴻海董事長的人選，以呂芳銘及劉揚偉的呼聲較高。

【中央社10日電】

郭台銘晚間在台中表示，他依舊在鴻海新任董事候選人名單中，但他不會擔任董事長，只擔任董事。

郭台銘指出，未來會依照法令規定，若參選總統需要辭去董事，他會按照法令規定辦理。

鴻海將在6月21日召開股東會，其中將全面改選董事，因此鴻海要在股東會前公布新任董事候選人名單，名單需經6月21日股東會通過，屆時鴻海將召開新任董事會，改選出新任董事長。

鴻海今天股價由紅翻黑，終場收在83.7元，跌0.71%，市值約新台幣1.16兆元。鴻海本週跌4.5元，跌幅5.1%，市值本週蒸發623.8億元。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海目前董事會成員包括董事長郭台銘、鴻橋國際投資法人代表毛渝南和陳振國、鴻景國際投資法人代表呂芳銘；以及黃清苑、宋學仁；此外獨立董事包括王國城、詹啟賢、李開復。

鴻海戴正吳
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