策略結盟顯效益 網家4月營收雙位數年增

2019-05-10 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）今（10）日公告4月合併營收28.15億元，年增18%，保持高雙位數成長動能；累計前四個月合併營收120.17億元，年增13.6%。

網家指出，2019年將跨境服務列為重點營運項目，推動平台式電商服務，更強化拓展O2O，旗下Pi拍錢包擴充端點超過55,000店，加速拓展P幣生態圈。為追求最佳消費體驗，行動端優化再升級，PChome 24h購物APP顧客中心大幅改版，搜尋更順暢，消費者使用頻率提升，帶動行動端業績較去年同期增加超過50%，需求持續暢旺。

網家日前促成與日本樂天集團啟動長期合作計畫，旗下PChome 24h購物首賣樂天Kobo電子書閱讀器，帶動全站電子書銷額較去年同期成長超過四倍，市場反應佳；此外，接續促動樂天信用卡卡友優惠活動，未來將上線各式網路服務，注入營運能量。

網家旗下子公司露天拍賣，也與全球電商領導品牌eBay攜手推出整合性的跨境電商，首波進駐eBay之1,300萬件美國商品，購買美國商品更容易；旗下Pi拍錢包達成合作通路新高點，行動支付體驗升級，更具市場競爭力。彙聚消費數據，回饋及優化集團各單位銷售商品類型，創造更大交易規模。

網家積極推動開放合作的營運模式，擴增營收來源，除與國際企業結盟，針對國內市場則為美妝聯盟86小舖、UNT、PayEasy，提供B2B服務，未來更有機會拓展至全台灣垂直電商，為營收注入嶄新動能。

另，網家旗下PChome 24h持續深化品牌經營，除3C產品為營收貢獻動能，近期因國外旅遊風氣盛，亦新開旅遊上網卡大館。同時，擴展Puma、輝葉等生活及家電類型品牌旗艦館；延續新型態營銷模式，如搭上漫威《復仇者聯盟：終局之戰》打造電影箱等布局；皆有助營收攀升。