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不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！

2019-05-10 14:32經濟日報 記者宋健生╱即時報導

鴻海董事長郭台銘表示：「我已經淡出鴻海了！」下午將在台中與中小企業主座談，因此不...
鴻海董事長郭台銘表示：「我已經淡出鴻海了！」下午將在台中與中小企業主座談，因此不會出席鴻海董事會。記者宋健生／攝影
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鴻海（2317）今（10）日下午召開董事會，眾所矚目的董事改選名單也將出爐，董事長郭台銘表示：「我已經

淡出鴻海了！」下午將在台中與中小企業主座談，因此不會出席鴻海董事會。

至於鴻海新董事長人選，郭台銘依舊保密到家，僅表示下午董事會通過，自然就會知道，他強調，新的董事會會經營得很好，「到時看股票反應就知道」。

郭台銘昨日夜宿新社「地方友人」曾姓枇杷農的家，今日中午參加台中市菁英工商婦女協會理監事會。郭台銘透露，台中是他「傾聽之旅」的第一站，下一站將到花東地區。

郭台銘強調，他在夜宿友人之家後，深刻體認到台灣農民的生活辛苦，也了解到台灣農業產銷與運銷的許多問題，未來他會勤走基層，「將來發表各項政策時，不會找留美或博士來寫，而是會帶著小編全台走透透，作為論述的基礎」。

在菁英工商婦女協會理監事會上，郭台銘受到熱烈歡迎，由於母親節快到了，郭台銘還不忘送每一位會員一束康乃馨，場面溫馨。

郭台銘首先對女性企業家表達高度肯定，他說女企業家又要主內，又要主外，內外兼修、出將入相，相當了不起，尤其婦女的票「大過半邊天」，他一定要來傾聽女企業家的心聲。

會中，有會員提問前總統陳水扁保外就醫到處趴趴跑，看在小市民的眼裡，很難接受；郭台銘說：「我這輩子最痛恨不公不義，如果有機會當總統，不會讓它發生。」

「沒幾個月了，大家忍一忍！」郭台銘表示，陳水扁保外就醫，不是法律不完備，而是民進黨政府不執行，如果有機會當選總統，不公不義的事絕不會讓它發生，包庇貪瀆的政府可以換掉，換人來做，這就是自由民主的可貴。

有會員提到，民進黨去年敗選後，很多落選的縣市長竟然可以出來當高官，郭台銘回說：「敗將反而升官，這不合常理！」以公司治理為例，如果做不好就換人。

郭台銘也再次強調，不管最後國民黨誰出線，只要經過公平公正公開的初選過程，出來的國民黨候選人，「我一定百分百全力支持」。

在台中市菁英工商婦女協會理監事會上，郭台銘受到熱烈歡迎，還有會員遞交建言書。記者...
在台中市菁英工商婦女協會理監事會上，郭台銘受到熱烈歡迎，還有會員遞交建言書。記者宋健生／攝影
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由於母親節快到了，郭台銘不忘送每一位會員一束康乃馨，場面溫馨。記者宋健生／攝影
由於母親節快到了，郭台銘不忘送每一位會員一束康乃馨，場面溫馨。記者宋健生／攝影
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鴻海國民黨郭台銘
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