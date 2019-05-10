相關新聞
郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則2019-05-10 13:28
夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦2019-05-10 11:56
創見：記憶體供給產能調節 跌價可望趨緩2019-05-10 11:04
資訊服務業Q1營業額845億元 歷年同季新高2019-05-10 10:50
鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設2019-05-09 11:59
一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器2019-05-10 10:32
深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦2019-05-10 10:25
疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？2019-05-10 08:50
Google強攻車聯網 帶旺台廠2019-05-10 02:00
群創連二虧 上季大賠37億2019-05-10 00:16
尚志淨值恐轉負 面臨下市2019-05-10 00:16
避開產能競賽 群創布局新事業2019-05-10 00:08
尚志未搭上主流 種下敗因2019-05-10 00:08
蔡總統視察橋頭園區 估年產值1800億2019-05-10 00:02
英特爾看淡獲利 不利PC鏈2019-05-09 23:52
光寶科產品結構優化 拉高毛利率2019-05-09 23:51
光寶6月改選 接班布局明朗2019-05-09 23:51
CPU雙雄駁火 台積成關鍵2019-05-09 23:45
光寶少主企圖心 聚焦物聯網2019-05-09 23:44
Pixel增平價手機 吸睛2019-05-09 23:34
又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元2019-05-09 21:10
鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點2019-05-09 16:31
全球筆記型電腦市場 2019年Q1淡季不淡2019-05-09 15:10
中華電董座交接 謝繼茂：希望今年是谷底反轉的一年2019-05-09 14:48
Mini LED將對決OLED 面板獲利有撐2019-05-09 14:38
藍牙耳機小革命大商機 美律為Bose打造高音質2019-05-09 14:22
佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠2019-05-09 13:31
大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球2019-05-02 13:30
熱門文章
以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道2019-05-09 17:41
百元鈔賣到1.5萬元 央行幫國庫多掙6,000萬元2019-05-09 21:19
熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵2019-05-09 16:24
理專弊案頻傳 顧立雄火了2019-05-10 03:02
又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元2019-05-09 21:10
本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國2019-05-09 15:24
金控前四月獲利1,150億2019-05-10 00:16
熱錢落跑 股匯雙殺2019-05-10 01:14
上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他2019-05-10 10:05
鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點2019-05-09 16:31
理專及行員挪用客戶資金 件數及被罰金額最多都是這家銀行2019-05-09 17:55
群創連二虧 上季大賠37億2019-05-10 00:16
賀富邦勇士封王 台灣大集團祭購物85折及30天影音免費2019-05-09 21:18
CPU雙雄駁火 台積成關鍵2019-05-09 23:45
光寶6月改選 接班布局明朗2019-05-09 23:51
神祕電子零件廠 豪砸330億2019-05-10 02:19
目標到期債 未發現違約風險2019-05-10 03:02
5年債殖利率 跌破鐵板價2019-05-09 23:50
執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密2019-05-09 15:34
愛鈔迷看過來！特殊號碼鈔券23日拍賣 民國100年千元鈔賣完就沒2019-05-09 18:34
又5家台商回流！2500億返台年投資金額提前達標2019-05-09 21:07
南山砸7.4億 買桃園物流中心2019-05-10 03:02
光寶少主企圖心 聚焦物聯網2019-05-09 23:44
保時捷點火 豪華休旅車開戰2019-05-10 02:08
南山人壽 斥資7.4億元買桃園恆隆行物流中心2019-05-09 19:21
新光銀推新台幣活儲年息衝2.08% 中途解約利息不打折2019-05-09 20:54
影／鴻海下午召開董事會 郭台銘「我已淡出鴻海」2019-05-10 13:02
郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則2019-05-10 13:28
光寶科產品結構優化 拉高毛利率2019-05-09 23:51
Google強攻車聯網 帶旺台廠2019-05-10 02:00
Mini LED將對決OLED 面板獲利有撐2019-05-09 14:38
金融整併 可思考的方向2019-05-10 03:02
台商回流新KPI 衝5,000億2019-05-10 02:19
尚志淨值恐轉負 面臨下市2019-05-10 00:16
夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦2019-05-10 11:56
數位3.0金融業務 玉山銀行包辦前三大2019-05-09 18:03
想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報2019-05-10 12:10
避開產能競賽 群創布局新事業2019-05-10 00:08
欣興擴增IC覆晶載板廠 4年擬投資200億2019-05-09 22:09
國壽、富邦壽 淨值躍進2019-05-10 00:08
留言