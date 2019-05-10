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影／鴻海下午召開董事會 郭台銘「我已淡出鴻海」

2019-05-10 13:02聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘今天中午到台中參加台中市菁英工商婦女協會理監事會，受到在場支持者熱烈歡迎。針對鴻海下午召開董事會，外界關注誰是新任董事長，郭台銘表示，他已淡出鴻海，等董事會開完看股票反應就知道了，鴻海會經營得很好。

鴻海董事長郭台銘出席中市菁英工商婦女協會理監事會，在會中致贈在場婦女一人一朵康乃...
鴻海董事長郭台銘出席中市菁英工商婦女協會理監事會，在會中致贈在場婦女一人一朵康乃馨。記者黃仲裕／攝影
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鴻海郭台銘
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