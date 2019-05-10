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消保處抽查托嬰中心 32家僅13家全項目符合規定

2019-05-10 12:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

母親節將至，但坊間托嬰中心照護不當情形卻層出不窮，消保處今（10）日公布「托嬰中心查核結果」，發現此次抽查全台32家托嬰中心，僅13家在各項查核項目中全數符合規定，其餘19家則都各有不合格情形。

其中，不合格項目中又以廚房衛生情形最為嚴重，有7家托嬰中心不合格，當中又以使用過期食材最普遍，高雄的愛丁堡托嬰中心的冰箱裡，甚至還擺放有魚飼料，以及2014年就已到期的中筋麵粉。

消保處指出，高雄愛丁堡托嬰中心不只有過期食材的問題，其在病媒蚊環境檢查部分，也是不合格，已被開罰6,000元。根據消保處調查，高雄愛丁堡托嬰中心的負責人有很深的醫學背景，實在應該好好針對該托嬰中心違規情形進行改善。

同時，消保處也點名高雄的優兒寶貝托嬰中心冰箱裡頭擺放有逾期肉品，也被開罰6萬元。

另，還有私立欣欣寶貝屋新莊托嬰中心的醫藥箱，則存放有2017年就已到期的通氣膠帶。

除了病媒蚊、逾期食品外，此次消保處查核也發現高雄的愛寶兒托嬰中心、台南夏樂蒂國際親子美育托嬰中心，還有台南俏蘋果國際音樂托嬰中心有飲水機管理維護不合格的情形，目前皆已遭裁罰2萬元。

此外，消保處也提醒家長在選擇托嬰中心時，要格外注意師生比，以及是否設置監視器。

消保官梁明圳指出，此次抽查托嬰中心時就發現，3、4個2歲以下的小小孩圍著托育人員，但這些小小孩都在哭鬧，還發現托育人員需兼任行政工作，甚至還得擔任廚工，若身心負荷過重的話，恐有負面影響。

對此，消保處建議主管機關宜用政策鼓勵業者降低師生比率，並維持托育人員工作專職化。

同時，消保處今日還提醒消費者在挑選托嬰中心時，也須格外注意是否設置監視器，因為二歲以下的被照護者是沒有表達能力的，相關主管機關也應不定期抽看監視器錄製的內容，以改善托嬰中心層出不窮的不當管較情形。

消保處抽查全台32家托嬰中心，有19家各有不合格情形。其中，不合格項目中又以廚房...
消保處抽查全台32家托嬰中心，有19家各有不合格情形。其中，不合格項目中又以廚房衛生情形最為嚴重，有7家托嬰中心不合格，當中又以使用過期食材最普遍，甚至發現冰箱裡還擺放有魚飼料，以及2014年就已到期的中筋麵粉。 圖／消保處提供
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高雄的愛丁堡托嬰中心在病媒蚊環境檢查部分不合格，被發現有孑孓，已被開罰6000元...
高雄的愛丁堡托嬰中心在病媒蚊環境檢查部分不合格，被發現有孑孓，已被開罰6000元。 圖／消保處提供
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