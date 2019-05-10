夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦

2019-05-10 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘趴趴走，展現不同於霸氣總裁的一面，昨日深夜臉書發文秀出赴地方友人家共進晚餐及住在農家的文章與照片，強調真的太開心了，所以和大家分享；他今（10）日則是表示，夜宿友人家，了解農民的問題，更體會到農民生活的辛苦。

郭台銘昨日深夜臉書發文表示，雖然夜深，但因為太開心，所以和大家分享，「我的第一次地方友人住宿體驗」，他說，來到臉書先前分享過的「山豬枇杷」曾先生，曾太太家，晚餐很好吃，「我吃了2碗米粉，2碗羊肉湯，3碗香菇雞湯」。

郭台銘今日出席中市菁英工商婦女協會理監事會，在接受媒體訪問時再談到昨晚及早上的農家體驗，他表示，曾先生家是三代同堂，讓他充分體會到台灣人的熱情，有賓至如歸的感覺，「一群人聊到快12點，1點多才睡覺。」

郭台銘提到，早上約6時吃飯後去枇杷園，看看台灣要如何發展高附加價值的農業，去看如何種植、要花多少人力，以曾先生家的山豬枇杷來說，一年收入即使是豐收也才40~50萬元，平均下飲來1個人一個月1~2萬多元，但是兩個小孩都在唸書，受很好教育。

郭台銘表示，這一次是要了解農民的問題，詢問問為什麼不能提高產植？用高科技增加產量，他認為，國家可以做的非常多，對小農、新農來說面臨一些問題，老農可能面臨的問題也是非常多，這一次的行程充分體會農民生活的辛苦。