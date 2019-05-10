親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦

2019-05-10 11:56經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海董事長郭台銘。 記者鄭超文／攝影
鴻海董事長郭台銘。 記者鄭超文／攝影
分享

鴻海（2317）董事長郭台銘趴趴走，展現不同於霸氣總裁的一面，昨日深夜臉書發文秀出赴地方友人家共進晚餐及住在農家的文章與照片，強調真的太開心了，所以和大家分享；他今（10）日則是表示，夜宿友人家，了解農民的問題，更體會到農民生活的辛苦。

郭台銘昨日深夜臉書發文表示，雖然夜深，但因為太開心，所以和大家分享，「我的第一次地方友人住宿體驗」，他說，來到臉書先前分享過的「山豬枇杷」曾先生，曾太太家，晚餐很好吃，「我吃了2碗米粉，2碗羊肉湯，3碗香菇雞湯」。

郭台銘今日出席中市菁英工商婦女協會理監事會，在接受媒體訪問時再談到昨晚及早上的農家體驗，他表示，曾先生家是三代同堂，讓他充分體會到台灣人的熱情，有賓至如歸的感覺，「一群人聊到快12點，1點多才睡覺。」

郭台銘提到，早上約6時吃飯後去枇杷園，看看台灣要如何發展高附加價值的農業，去看如何種植、要花多少人力，以曾先生家的山豬枇杷來說，一年收入即使是豐收也才40~50萬元，平均下飲來1個人一個月1~2萬多元，但是兩個小孩都在唸書，受很好教育。

郭台銘表示，這一次是要了解農民的問題，詢問問為什麼不能提高產植？用高科技增加產量，他認為，國家可以做的非常多，對小農、新農來說面臨一些問題，老農可能面臨的問題也是非常多，這一次的行程充分體會農民生活的辛苦。

農民郭台銘鴻海
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

創見：記憶體供給產能調節 跌價可望趨緩

2019-05-10 11:04

資訊服務業Q1營業額845億元 歷年同季新高

2019-05-10 10:50

鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:32

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:25

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:50

Google強攻車聯網 帶旺台廠

2019-05-10 02:00

群創連二虧 上季大賠37億

2019-05-10 00:16

尚志淨值恐轉負 面臨下市

2019-05-10 00:16

避開產能競賽 群創布局新事業

2019-05-10 00:08

尚志未搭上主流 種下敗因

2019-05-10 00:08

蔡總統視察橋頭園區 估年產值1800億

2019-05-10 00:02

英特爾看淡獲利 不利PC鏈

2019-05-09 23:52

光寶科產品結構優化 拉高毛利率

2019-05-09 23:51

光寶6月改選 接班布局明朗

2019-05-09 23:51

CPU雙雄駁火 台積成關鍵

2019-05-09 23:45

光寶少主企圖心 聚焦物聯網

2019-05-09 23:44

Pixel增平價手機 吸睛

2019-05-09 23:34

又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

全球筆記型電腦市場 2019年Q1淡季不淡

2019-05-09 15:10

中華電董座交接 謝繼茂：希望今年是谷底反轉的一年

2019-05-09 14:48

Mini LED將對決OLED 面板獲利有撐

2019-05-09 14:38

藍牙耳機小革命大商機 美律為Bose打造高音質

2019-05-09 14:22

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

勞退帳戶忽然被扣錢？新版明細告訴你真相

2019-05-09 13:00

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

2019-05-09 17:41

百元鈔賣到1.5萬元 央行幫國庫多掙6,000萬元

2019-05-09 21:19

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

理專弊案頻傳 顧立雄火了

2019-05-10 03:02

又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

熱錢落跑 股匯雙殺

2019-05-10 01:14

金控前四月獲利1,150億

2019-05-10 00:16

理專及行員挪用客戶資金 件數及被罰金額最多都是這家銀行

2019-05-09 17:55

上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他

2019-05-10 10:05

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

群創連二虧 上季大賠37億

2019-05-10 00:16

賀富邦勇士封王 台灣大集團祭購物85折及30天影音免費

2019-05-09 21:18

光寶6月改選 接班布局明朗

2019-05-09 23:51

CPU雙雄駁火 台積成關鍵

2019-05-09 23:45

神祕電子零件廠 豪砸330億

2019-05-10 02:19

目標到期債 未發現違約風險

2019-05-10 03:02

5年債殖利率 跌破鐵板價

2019-05-09 23:50

鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21

執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34

愛鈔迷看過來！特殊號碼鈔券23日拍賣 民國100年千元鈔賣完就沒

2019-05-09 18:34

又5家台商回流！2500億返台年投資金額提前達標

2019-05-09 21:07

南山砸7.4億 買桃園物流中心

2019-05-10 03:02

光寶少主企圖心 聚焦物聯網

2019-05-09 23:44

南山人壽 斥資7.4億元買桃園恆隆行物流中心

2019-05-09 19:21

新光銀推新台幣活儲年息衝2.08% 中途解約利息不打折

2019-05-09 20:54

光寶科產品結構優化 拉高毛利率

2019-05-09 23:51

Google強攻車聯網 帶旺台廠

2019-05-10 02:00

Mini LED將對決OLED 面板獲利有撐

2019-05-09 14:38

尚志淨值恐轉負 面臨下市

2019-05-10 00:16

數位3.0金融業務 玉山銀行包辦前三大

2019-05-09 18:03

金融整併 可思考的方向

2019-05-10 03:02

長榮航對罷工祭出三不 勞動部：可能違法

2019-05-09 13:30

欣興擴增IC覆晶載板廠 4年擬投資200億

2019-05-09 22:09

台商回流新KPI 衝5,000億

2019-05-10 02:19

境界系統出包 金管會主委顧立雄已二見杜英宗

2019-05-09 13:27

保時捷點火 豪華休旅車開戰

2019-05-10 02:08

國壽、富邦壽 淨值躍進

2019-05-10 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top