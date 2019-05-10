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西班牙人發大財？中國一帶一路「武球王」西征

妻妾全跑光！雷洪全身離奇長水泡 指甲潰爛險喪命

5月10日重要財經行事曆／鴻海董事會

2019-05-10 08:14經濟日報 記者陳彥甫╱即時報導

◎台灣

主計總處發布3月薪資

財政部發布4月稅收

鴻海董事長郭台銘出席台中市菁英工商婦女協會理監事會

「堉璘獎學金-臺灣大學」簽約記者會

消保處公布托嬰中心之社政、衛生、環保、建管及消防聯合查核結果

外銷香蕉共同合作簽約儀式記者會

丁守中選舉無效訴訟宣判

鴻海董事會

法人說明會：百容、力旺、環宇-KY

股東會：富旺、全銓

增資股上市：智崴

◎中國大陸

中國人民銀行發布4月貨幣總計數、社會融資、新增人民幣貸款

◎美國

美中貿易第11輪協商

4月CPI

Uber IPO

◎德國

3月貿易收支

◎英國

Q1 GDP

鴻海股東會
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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