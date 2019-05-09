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SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

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賀富邦勇士封王 台灣大集團祭購物85折及30天影音免費

2019-05-09 21:18經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

富邦勇士在今（9）日晚上的「SBL超級籃球聯賽」歷經激烈的競爭後終於「暢飲台啤」，奪下隊史上第一座總冠軍，台灣大哥大董事長蔡明忠特別加發七位數激勵獎金慰勞這支締造輝煌成績的團隊。

台灣大哥大集團與全民同慶，實體門市、網路門市、myfone購物、myVideo、MyMusic、myBook總動員，明（10）日起祭出絕無僅有的限時優惠，包括Android今年新機、momo購物網數十萬商品全面85折。

富邦勇士在本賽季強力碾壓眾多實力堅強的對手，今晚以四連勝的絕對優勢奪下冠軍寶座，這不僅是富邦勇士隊史第一座冠軍，也成為SBL賽史第5支拿下冠軍的球隊。

台灣大哥大表示，分享勇士奪冠的喜悅，明天起至周日一連三天，於myfone門市單購Android今年全系列新機全面85折優惠。

myfone購物推出為期一週滿萬折千活動，會員只要在折價券專區輸入「Bravewin」，即可獲得1000元折抵金，單筆訂單超過10,000元即可使用1,000元折抵金。

momo購物網則是明（10）日全館數十萬件商品全面85折優惠，讓奪冠的喜悅持續一整天。

明（10）日在台灣大哥大網路門市不論續約、攜碼、新申辦的用戶，即可獲贈85度C下午茶組電子兌換券，用戶可憑券至85度C兌換45元飲品加上45元蛋糕。

而台灣大哥大旗下影音串流服務平台myVideo在今（9）日晚間免費直播「SBL超級籃球聯賽」，myVideo更將於5月15日前限量推出30天免費看的優惠，用戶在myVideo APP輸入電子序號「BRAVES」就可獲得myVideo 30天豪華月租免費看。5月15日前只要輸入「BRAVES」序號，即可獲得myBook「雜誌樂讀包」30天免費閱讀；MyMusic則在5月16日前，透過該網址（https://reurl.cc/NDa49）就可獲得30天免費體驗。

台灣大哥大富邦勇士
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