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仁寶推出全球第一款LPWA無線追蹤器

2019-05-09 20:43經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶今（9）日宣布，推出全球第一款，支援多種定位方式的LPWA無線追蹤器(APAL GPS Tracker)，並將與微軟 Azure IoT合作。APAL GPS Tracker可支援LTE NB IoT以及CatM1聯網，並取得Azure IoT Central以及微軟 IoT Plug and Play的認證。

為了創造更好的客戶體驗服務，企業在使用仁寶APAL GPS tracker裝置的同時，可透過Azure IoT平台將企業的資產與物聯網連接，可即時監測設備狀況，隨時調整策略以改善效率、降低成本以提升自身產業競爭力。

APAL GPS tracker-GT100使用LPWA通信，內建微軟 IoT Plug and Play服務，目的為使現場設備的自動遠程監控與管理成為可能，無須派人至現場檢查設備狀態，只需透過手機或筆電就可即時讀取數據並進行分析與決策。

這樣的自動遠程監控系統，通常由無線通信裝置和特定傳感器組成，Microsoft Azure IoT 可於安裝在現場設備上的APAL GPS Tracker取得的原始數據進行處理，再將信息通過互聯網，傳送到設備維護中心。設備維護中心，可通過這些遠程採集的數據進，而判定現場設備的狀態以進行維修，提供企業用戶完整的解決方案。

這也是全球第一台可同時透過GPS、Cell Tower、WiFi LBS、BT Beacon多種方式進行信息定位。

微軟仁寶
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