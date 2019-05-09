親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

暗諷梅根兒是猴子 BBC主持人涉種族歧視遭開除

奇景 2019下半年TDDI將強勁成長

2019-05-09 19:20經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

驅動IC廠奇景今天舉行法說會，該公司2019年第1季，驅動與觸控整合型IC（TDDI）出貨量季減超過30%，但是新方案、新終端客戶和新市場帶動下，將有助奇景在2019第2季的TDDI營收，以及2019年下半年強勁成長。

奇景表示，2019第1季TDDI業績令人不滿意，但在多元化導入其它終端客戶方面，取得良好進展，贏得更多戰略性方案，並開始生產低階HD+TDDI晶片，主要出貨給領先的韓國智慧型手機終端客戶。

由於產能限制，奇景選擇將TDDI出貨量，專注在高階FHD +，因為可以帶來更高營收和毛利率。在智慧型手機TDDI領域，奇景對與韓國領先智慧型手機客戶的長期合作關係感到滿意，該客戶長期以來一直是合作夥伴。奇景預計對其他領先的智慧型手機廠出貨，將在2019下半年開始，TDDI出貨並可能擴大至平板電腦市場。

展望未來，新一代的TDDI，奇景走在業界最前端，將進一步實現窄邊框面板設計，而無需使用COF封裝，將為智慧型手機設計提供新選擇。COF原物料不僅價格昂貴，而且還受到嚴重的供應限制。奇景正在與多家客戶合作新一代TDDI方案，目前正在評估階段。

除TDDI外，奇景還看到傳統智慧型手機驅動IC，在2019年第2季表現強勁。奇景成功導入一家中國主要智慧型手機廠，已於2019年3月開始投產，並且根據客戶預估量，第2季出貨量將強勁成長。

不過，傳統智慧型手機驅動IC市場需求雖然出現反彈，仍將走向迅速被TDDI和AMOLED所取代的趨勢。奇景預計，傳統智慧型手機驅動IC將在2019下半年大幅下滑。

智慧型手機營收
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

全球筆記型電腦市場 2019年Q1淡季不淡

2019-05-09 15:10

中華電董座交接 謝繼茂：希望今年是谷底反轉的一年

2019-05-09 14:48

Mini LED將對決OLED 面板獲利有撐

2019-05-09 14:38

藍牙耳機小革命大商機 美律為Bose打造高音質

2019-05-09 14:22

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

橋頭園區開發 要過兩關

2019-05-08 23:31

Google秀新品 台系鏈受惠

2019-05-08 23:31

LINE投資台灣 加碼30億元

2019-05-08 23:29

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

311強震 催生LINE

2019-05-08 23:26

新安卓系統 支援5G

2019-05-08 23:26

LINE徵才…不要聽話的人

2019-05-08 23:25

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

電信三雄新人就定位 備戰5G

2019-05-08 23:12

英特爾14奈米擴產 解CPU缺貨

2019-05-08 23:12

英特爾助攻NB 設開放實驗室

2019-05-08 23:12

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

英特爾開放實驗室6月在台營運 優化筆電元件

2019-05-08 14:31

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

勞退帳戶忽然被扣錢？新版明細告訴你真相

2019-05-09 13:00

迎接台商回流熱潮？ 李淳：僅三種台商回得來

2019-05-09 11:23

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

長榮暫停年終反制罷工 工會批違反工會法

2019-05-08 20:38

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

2019-05-09 17:41

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

電子計算機發票落日 延期

2019-05-08 23:56

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

拉韓國瑜一把？郭台銘深夜預告直播談「自貿區」

2019-05-08 22:43

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21

行員涉挪用客戶存款 華銀聲明看這裡

2019-05-08 21:37

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

91檔目標到期債券基金爆周轉問題 立委憂波及台灣

2019-05-09 12:05

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

包租公報稅 別踩三條紅線

2019-05-08 23:56

台企銀擬發200億元次順位債 歷來最大手筆

2019-05-09 03:19

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

繼星宇航空之後 華航也決定引進A321neo機型

2019-05-08 20:34

業者抗議不斷 電子計算機發票延後停用

2019-05-09 11:50

執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34

Gogoro 3亮相 進駐傳統車行

2019-05-08 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top