虹堡將提列預期信用減損1.9億元 首季將虧1.29億元

2019-05-09 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



工業電腦虹堡（5258）公告，因中東地區客戶受到整體國際政經情勢影響，導致部分客戶匯款管道受阻，因此虹堡今日（9）日董事會決議通過第一季合併財報，將提列預期信用減損損失1.91億元，導致第一季將虧損1.29億元，單季每股虧損約1.4元。

虹堡公告指出，此一提列預期信用減損損失1.91億元影響數占股東權益15.97%，占資產總額約6.49%，截至3月31日每股淨值約12.71元。

虹堡表示，由於該地區客戶均屬當地知名企業目前營運正常，惟受到匯款管道受阻影響，本公司一直積極與客戶協調透過各種付款管道，以漸近方式收回該地區之應收帳款，並確保本公司股東權益。

虹堡4月合併營收為2.7億元，月增5%，主要是歐洲客戶業績挹注所致，而年增26%，如排除中東客戶業績，則較去年同期成長48%，該公司表示，主要是除南美、東南亞以 外,包括東亞、歐洲及台灣地區均因客戶陸續完成認證及取得之標案出貨帶動。

以銷售地區來看，4月份營收占比歐洲占 27%最高，其次是南美占 21%，東亞 18%，台灣約占 14%，東南亞也有不錯表現，約占 12%，北美占 4%。

虹堡去年財報就已受此影響，2018年合併營收23.27億元，年減10.8%，毛利率升至29.1%新高，惟2018年10月因台伊貿易款項清算機制暫停，原有中東客戶匯款管道受阻，按照會計準則因而先提列預期信用減損，拖累營益率負19.3%創新低，本業由盈轉虧，使得稅後虧損3.72億元、每股虧損4.97元，創歷史新低。