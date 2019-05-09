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雷虎科技第1季虧為盈 預期今年將可展現亮眼營運成績

2019-05-09 18:16經濟日報 記者宋健生╱即時報導

雷虎科技（8033）董事會今（9）日通過第1季財報，雷虎結束過去數季虧損，轉虧為盈，第1季小賺30萬元，每股稅後純益0.002元。

雷虎表示，第1季雖是損益兩平，但較去年同期虧損732萬元，已明顯轉盈，而今年在無人機、醫療產品加持，以及子公司雷虎生技獲利成長挹注下，預期將可展現亮眼營運成績。

雷虎說，公司2016年虧損達2億元，2017年降低六成、虧損8,000萬元，2018年再降低虧損超過六成、虧損3,000萬元，今年第1季達成損益兩平，這對雷虎而言，是新階段開始的象徵。

雷虎表示，公司自2014年來，主要業務已從傳統的模型事業，轉型專注在無人機產業發展上，並連年獲得國家最高榮譽台灣精品獎肯定。

今年，空中無人飛行載具CX-180空中繫留5G基地台，再獲精品獎，水下潛水艇Seadragon XLR也獲金質獎，雷虎近幾年的研發成績逐漸開花結果。

另外，雷虎日前參加中華電信主導成立的5G國家隊年度大會，應邀現場展示與中華電信合作的5G無人機空中基地台，並由無人機研發團隊全程進行操作及演練，在業界引起高度矚目。

至於已登錄興櫃的雷虎生技，以產銷牙醫師專用牙鑽機及相關牙科醫療產品為主。2017年每股稅後純益1.14元，配發1元現金股利，去年每股稅後純益1.82元、年增60%，創歷史新高，擬配發1.5元現金股利。

為擴大營業、創造利基，雷虎從2016年起增加OEM業務，努力推出的壓眼器與體外物理治療衝擊槍等產品，業績也逐步穩定增長中，成為公司營運成長的動能之一。

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