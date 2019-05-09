親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

仁寶攜手微軟 推LPWA無線追蹤器

2019-05-09 15:31經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

仁寶（2324）今（9）日宣布，研發製造的全球第一款同時支援多種定位方式的LPWA無線追蹤器APAL GPS Tracker將與微軟（Microsoft） Azure IoT正式合作，為全球第一台可同時透過GPS、Cell Tower、WiFi LBS、BT Beacon多種方式進行信息定位的裝置。

MCU架構下的APAL GPS Tracker-GT100可支援LTE NB IoT以及CatM1聯網，並取得Microsoft Azure IoT Central以及微軟 IoT Plug and Play的認證，協助開發人員更快速的建置介面、調整設定以加速應用的導入。

仁寶指出，為了創造更好的客戶體驗服務，企業在使用仁寶APAL GPS tracker裝置的同時，可透過Azure IoT平台將企業的資產與物聯網連接，可即時監測設備狀況，隨時調整策略以改善效率、降低成本以提升自身產業競爭力。

APAL GPS tracker-GT100使用LPWA通信，內建微軟 IoT Plug and Play服務，目的為使現場設備的自動遠程監控與管理成為可能，無須派人至現場檢查設備狀態，只需透過手機或筆電就可即時讀取數據並進行分析與決策。

仁寶表示，這樣的自動遠程監控系統通常由無線通信裝置和特定傳感器組成，Microsoft Azure IoT 可於安裝在現場設備上的APAL GPS Tracker取得的原始數據進行處理，再將信息通過互聯網傳送到設備維護中心。設備維護中心可通過這些遠程採集的數據進而判定現場設備的狀態以進行維修，提供企業用戶完整的解決方案。

仁寶微軟
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

全球筆記型電腦市場 2019年Q1淡季不淡

2019-05-09 15:10

中華電董座交接 謝繼茂：希望今年是谷底反轉的一年

2019-05-09 14:48

Mini LED將對決OLED 面板獲利有撐

2019-05-09 14:38

藍牙耳機小革命大商機 美律為Bose打造高音質

2019-05-09 14:22

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

橋頭園區開發 要過兩關

2019-05-08 23:31

Google秀新品 台系鏈受惠

2019-05-08 23:31

LINE投資台灣 加碼30億元

2019-05-08 23:29

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

311強震 催生LINE

2019-05-08 23:26

新安卓系統 支援5G

2019-05-08 23:26

LINE徵才…不要聽話的人

2019-05-08 23:25

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

電信三雄新人就定位 備戰5G

2019-05-08 23:12

英特爾14奈米擴產 解CPU缺貨

2019-05-08 23:12

英特爾助攻NB 設開放實驗室

2019-05-08 23:12

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

英特爾開放實驗室6月在台營運 優化筆電元件

2019-05-08 14:31

中光電子公司 推安控無人機

2019-05-08 14:31

國際照明展 工研院秀5新品

2019-05-08 14:31

研調：華映餘波未停 影響Q1台廠面板出貨量

2019-05-08 13:00

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

散熱廠不看淡 泰碩5G基地台加持4月營收衝新高

2019-05-08 11:08

法院判賠中聯控股1億餘元 威盛：依法抗告

2019-05-08 11:03

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59

為何收不到稅額試算通知書 原因有這些

2019-05-08 19:01

勞退帳戶忽然被扣錢？新版明細告訴你真相

2019-05-09 13:00

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

迎接台商回流熱潮？ 李淳：僅三種台商回得來

2019-05-09 11:23

長榮暫停年終反制罷工 工會批違反工會法

2019-05-08 20:38

回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

2019-05-08 18:32

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

台糖量販轉手家樂福 78%資遣員工有意願面試

2019-05-08 17:01

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22

拉韓國瑜一把？郭台銘深夜預告直播談「自貿區」

2019-05-08 22:43

華泰名品3期285品牌進駐 同基地國泰商務城2020完工

2019-05-08 18:08

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

行員涉挪用客戶存款 華銀聲明看這裡

2019-05-08 21:37

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

房東報稅 避開三大地雷

2019-05-08 19:06

鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21

電子計算機發票落日 延期

2019-05-08 23:56

鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

包租公報稅 別踩三條紅線

2019-05-08 23:56

行員盜領存款 華銀：客戶若權益受損負全責

2019-05-08 17:42

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

繼星宇航空之後 華航也決定引進A321neo機型

2019-05-08 20:34

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top