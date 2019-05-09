仁寶攜手微軟 推LPWA無線追蹤器

2019-05-09 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



仁寶（2324）今（9）日宣布，研發製造的全球第一款同時支援多種定位方式的LPWA無線追蹤器APAL GPS Tracker將與微軟（Microsoft） Azure IoT正式合作，為全球第一台可同時透過GPS、Cell Tower、WiFi LBS、BT Beacon多種方式進行信息定位的裝置。

MCU架構下的APAL GPS Tracker-GT100可支援LTE NB IoT以及CatM1聯網，並取得Microsoft Azure IoT Central以及微軟 IoT Plug and Play的認證，協助開發人員更快速的建置介面、調整設定以加速應用的導入。

仁寶指出，為了創造更好的客戶體驗服務，企業在使用仁寶APAL GPS tracker裝置的同時，可透過Azure IoT平台將企業的資產與物聯網連接，可即時監測設備狀況，隨時調整策略以改善效率、降低成本以提升自身產業競爭力。

APAL GPS tracker-GT100使用LPWA通信，內建微軟 IoT Plug and Play服務，目的為使現場設備的自動遠程監控與管理成為可能，無須派人至現場檢查設備狀態，只需透過手機或筆電就可即時讀取數據並進行分析與決策。

仁寶表示，這樣的自動遠程監控系統通常由無線通信裝置和特定傳感器組成，Microsoft Azure IoT 可於安裝在現場設備上的APAL GPS Tracker取得的原始數據進行處理，再將信息通過互聯網傳送到設備維護中心。設備維護中心可通過這些遠程採集的數據進而判定現場設備的狀態以進行維修，提供企業用戶完整的解決方案。